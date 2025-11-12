Podczas 3. Krajowego Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw, po raz pierwszy wręczono nagrody w Rankingu Miast na Prawach Powiatu.

Ranking jest nową inicjatywą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i GUS. Jego celem jest wyłonienie i promocja samorządów wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wśród stolic województw Kraków uplasował się na podium.

Ranking Miast na Prawach Powiatu. Znamy laureatów elitarnego grona

Podczas gdy od lat przyglądamy się rankingom oceniającym gminy, brakowało miarodajnego zestawienia, które wzięłoby pod lupę największe polskie miasta. Tę lukę wypełnia Ranking Miast na Prawach Powiatu, stworzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Jak informują organizatorzy, celem inicjatywy jest nie tylko wyłonienie i nagrodzenie najlepszych, ale także promowanie samorządów, które stanowią wzór do naśladowania w kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się w trakcie 3. Krajowego Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. To właśnie tam przedstawiciele zwycięskich miast odebrali wyróżnienia, potwierdzające ich pozycję w krajowej elicie. Nagrodzonymi w Rankingu Miast na Prawach Powiatu w kategorii stolice województw zostały miasta:

Gdańsk Kraków Poznań

Organizatorzy postanowili pominąć Warszawę, uznając, że stolica powinna rywalizować z innymi europejskimi metropoliami.

Twarde dane zadecydowały o zwycięstwie. Oto co brano pod uwagę przy ocenie miast

Co sprawia, że ten ranking jest tak wyjątkowy? Przede wszystkim jego metodologia. Intencją twórców było „wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych”. Oznacza to, że o miejscu na liście nie decydowały subiektywne opinie czy chwilowe trendy, lecz twarde dane zebrane i opracowane przez ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego.

Analizie poddano szereg wskaźników, które razem tworzą kompleksowy obraz kondycji społeczno-gospodarczej danego miasta. Wyniki rankingowe wyliczone zostały z uwzględnieniem 25 wskaźników odnoszących się do zrównoważonego rozwoju:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2022–2024.

Zmiana udziału dochodów własnych budżetów gmin w dochodach ogółem (2024/2023).

Średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2022–2024.

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2022–2024.

Wynik operacyjny gmin po spłacie rat kapitału (bez wydatków zmniejszających dług) na 1 mieszkańca w 2024 r.

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2022–2024.

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w REGON na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2024 r.

Zmiana liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON (2024/2023).

Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przyjętych zgłoszeń budowy z projektem budowlanym nowych obiektów budowlanych na 1000 ludności w 2024 r.

Zmiana liczby ludności ludności (2024/2023).

Ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku poprodukcyjnym w 2024 r.

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2023/2024.

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2024 r.

Liczba miejsc w żłobkach (łącznie z klubami dziecięcymi) na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2024 r.

Dzieci w wieku 3–5 lat korzystające z opieki przedszkolnej na 1000 dzieci w danej grupie w 2024 r.

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w 2024 r.

Apteki ogólnodostępne na 1000 mieszkańców w 2024 r.

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2024 r.

Liczba złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej na 1000 mieszkańców w 2024 r.

Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) na 1 mieszkańca w 2024 r.

Udział odpadów zebranych selektywnie w całości zebranych odpadów komunalnych 2024 r.

Liczba koszy na śmieci na 1000 ludności w 2024 r.

Długość dróg dla rowerów na 100 km² powierzchni w 2024 r.

Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2024 r.

Udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2024 r.

