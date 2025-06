Te sanatoria w Polsce mają najgorsze opinie. Kuracjusze nie kryją żalu!

Spis treści

Gdzie warto pojechać do sanatorium? Wybór jest szeroki

Polska słynie z bogatej oferty uzdrowiskowej, oferując szeroki wachlarz sanatoriów specjalizujących się w leczeniu różnych schorzeń. Wybór odpowiedniego miejsca może być trudny, ale warto poświęcić czas na research, aby znaleźć idealne miejsce dla siebie. Popularnością od lat bez wątpienia cieszą się wszelkie sanatoria w Ciechocinku, ale najwięcej osób chce odwiedzić obiekt na ulicy Warzelnianej 7 - dlaczego? Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Do tego sanatorium dostają się tylko wybrani. Kuracjuszka wygrała los na loterii! Oprócz Ciechocinka przez kuracjuszy doceniane są także m.in. sanatoria w Kołobrzegu, Świeradowie-Zdroju czy w Świnoujściu. Gdzie jednak lepiej nie jechać na turnus? Które placówki nie przekonują do siebie opiniami?

Wybrano najgorsze sanatoria w Polsce. Te placówki mają niepochlebne opinie

Choć sanatoria to miejsce z reguły poprawiające zdrowie, to niestety nie zawsze spełniają one pokładane w nich nadzieje. W przestrzeni internetowej można znaleźć liczne relacje kuracjuszy, którzy dzielą się swoimi, często negatywnymi doświadczeniami.

Co ciekawe, właśnie na podstawie analizy ogólnodostępnych ocen i recenzji w serwisie Google portal polsatnews.pl postanowił wyłonić placówki, które cieszą się najmniejszym uznaniem wśród osób korzystających z ich usług. Warto jednak pamiętać, że prezentowane zestawienie opiera się na subiektywnych odczuciach użytkowników, a sam artykuł nie stanowi oceny działalności żadnego z wymienionych ośrodków - jedynie prezentuje zebrane opinie. Które ośrodki uznano więc za najgorsze? Pod lupę wzięto aż trzy placówki i - jak się okazuje - są one dobrze znane wśród kuracjuszy. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie dokładną listę, zachęcamy do sprawdzenia.

Najgorsze sanatoria w Polsce. Wybrano trzy ośrodki

Komu przysługuje sanatorium?

Skierowanie do sanatorium przysługuje osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), które ze względu na stan zdrowia wymagają leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Oznacza to, że musisz być ubezpieczony w NFZ, a twoje schorzenie musi kwalifikować się do leczenia w warunkach uzdrowiskowych.