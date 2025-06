Spis treści

Uzdrowiska w Polsce. Która miejscowość jest najlepsza według AI?

Polska słynie z uzdrowisk rozsianych w malowniczych zakątkach kraju - od górskich dolin, przez nizinne źródła, aż po nadmorskie kurorty. Które z nich jednak zasługuje na miano najpiękniejszego uzdrowiska w Polsce? Sztuczna inteligencja, analizując dane krajobrazowe, dostępność atrakcji, opinie kuracjuszy i estetykę miejscowości wytypowała właśnie jedno miejsce, które wyróżnia się wyjątkowym klimatem, przyrodą i architekturą. Zwycięzcą jest Szczawnica, czyli kultowa perła Pienin.

Najlepsze uzdrowisko w Polsce. AI nie ma wątpliwości

Szczawnica to uzdrowisko z tradycjami sięgającymi XIX wieku, które położone w dolinie Grajcarka u stóp Pienin zachwyca nie tylko leczniczym klimatem i wodami mineralnymi, ale także niezwykłą estetyką i atmosferą. AI wskazała Szczawnicę jako najpiękniejszą miejscowość uzdrowiskową w Polsce ze względu m.in. na:

unikalne położenie między górami i rzeką Dunajec

zachowaną, zabytkową zabudowę zdrojową

czyste powietrze i naturalne źródła wód leczniczych

liczne trasy spacerowe, rowerowe i nordic walking

estetykę przestrzeni i spójną, uzdrowiskową architekturę.

Szczawnica: uzdrowisko w sercu Pienin

Szczawnica to idealne miejsce na regenerację zarówno ciała, jak i ducha. Dzięki swojemu położeniu między Pienińskim Parkiem Narodowym a Beskidem Sądeckim, uzdrowisko oferuje niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku. Przełom Dunajca, spływ tratwami, szlaki na Trzy Korony czy Sokolica to tylko część atrakcji, jakie czekają na kuracjuszy i turystów. Dodatkowo miejscowość słynie z 12 źródeł wód mineralnych, w tym szczaw alkalicznych i żelazistych, które wspomagają leczenie chorób układu oddechowego, pokarmowego i metabolicznego.

Elegenacja i historia uzdrowiska Szczawnica

To, co wyróżnia Szczawnicę spośród innych uzdrowisk to bez wątpienia jej elegancki XIX-wieczny charakter. Dzięki staraniom rodziny Mańkowskich, która zrewitalizowała uzdrowisko po 2005 roku, dziś zachwyca ono historyczną zabudową, pięknie utrzymanymi parkami i stylowymi pensjonatami. W centrum miasta znajduje się natomiast odrestaurowany plac Dietla z fontanną, pijalnią wód oraz zabytkowymi willami, w których niegdyś bywała śmietanka towarzyska Austro-Węgier.

