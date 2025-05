Ciekawostki

Magiczne uzdrowisko czeka na seniorów! Latem będzie tu tłumnie

Raz w roku to ciche uzdrowisko na śląsku budzi się do życia w niezwykły sposób. Na początku lipca przyciąga bowiem tłumy, choć nie każdy wie, dlaczego właśnie wtedy staje się miejscem tak wyjątkowym. Zapach róż unosi się w powietrzu, a wśród zieleni dzieje się coś, co sprawia, że kuracjusze z całej Polski wracają tu rok po roku.