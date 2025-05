To prawdziwy hit sezonu! Truskawkowa rewolucja w kosmetykach! Aura Sun to zapowiedź HITU 2025!

Nietrudno zauważyć, że świat staje się coraz bardziej niespokojny - zbrojne konflikty, zagrożenia terrorystyczne, a także globalne kryzysy zdrowotne przypominają, jak kruche może być nasze poczucie bezpieczeństwa. W obliczu tej niepewności także Polska podejmuje działania, które jeszcze kilka lat temu wydawałyby się być scenariuszem jak z filmu. Jednym z nich jest budowa podziemnych szpitali, czyli inwestycji, które mają zapewnić ciągłość opieki medycznej nawet w warunkach wojny czy klęski żywiołowej.

Podziemny szpital w Skarżysku-Kamiennej. Szykujemy się na czarny scenariusz?

Wiele osób usłyszawszy informację o szpitalu podziemnym w Skarżysku-Kamiennej zaczęło się obawiać czy to znak czasów, w których czarny scenariusz przestaje być tylko teorią? Okazuje się jednak, że nie ma powodów do paniki, bowiem to nie strach, lecz przezorność stoi za tą decyzją.

W Skarżysku-Kamiennej ma powstać nowoczesny podziemny szpital, który w razie kryzysu zapewni bezpieczeństwo i opiekę medyczną. Co ważne, inwestycja nie powstaje od podstaw, lecz rząd planuje gruntowną modernizację części podziemnej Szpitala Powiatowego, przekształcając go w punkt obrony cywilnej na wypadek kryzysów. Co więcej, całość będzie sfinansowana z budżetu państwa i wpisuje się w nowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Obiekty szpitalne mogą pełnić funkcję ochronną w czasach, które zobowiązują nas, by inwestować w bezpieczeństwo. To połączenie możliwości bieżącego leczenia mieszkańców w czasie pokoju oraz przygotowanie do tego, by szpital miał potencjał w przypadku zagrożenia. To, jak infrastruktura szpitala zostanie wykorzystana, będzie zależało od koncepcji zarządzających placówką – powiedziała minister Marzena Okła-Drewnowicz, czytamy na portalu kielce.uw.gov.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Gdzie są schrony? Powstaje lista miejsc do ukrycia na wypadek wojny

Skarżysko-Kamienna: Dlaczego tu powstanie szpital pod ziemią? Miasto ma strategiczne znaczenie

Decyzja o tak ważnej inwestycji w Skarżysku-Kamiennej nie jest przypadkowa. Jak czytamy na portalu businessinsider.com miasto ma strategiczne znaczenie z uwagi na obecność zakładów zbrojeniowych Mesko, ważnego węzła kolejowego oraz magazynów paliwowych. Wszystko to sprawia, iż w razie konfliktu lub innego kryzysy, miejscowość może stać się celem ataku wroga. Skarżyski szpital, wybudowany pod koniec lat 50. posiada natomiast podziemną infrastrukturę z czasów zimnej wojny, która po modernizacji może w świetny sposób pełnić swoje funkcje.