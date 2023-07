Armagedon w Tatrach! Na Morskie Oko tylko z rezerwacją. Wydano najwyższe ostrzeżenie

Tłumy napierają na Morskie Oko! Tatrzański Park Narodowy informuje o konieczności robienia rezerwacji na parking z jednodniowym wyprzedzeniem!

Tłum w Tatrach to podczas wakacji nic nowego! Tak jest także w tym roku. Mimo kryzysu i inflacji na tatrzańskie szlaki ciągną tłumy. Ma to swoje konsekwencje, ponieważ wszyscy nie wszędzie mogą się zmieścić. Doszło do tego, że do wycieczki na Morskie Oko trzeba się zawczasu przygotować robiąc... rezerwację. Inaczej z dostaniem się na słynny szlak mogą być kłopoty. Jeśli wypoczywasz pod Tatrami, musisz przeczytać nowy komunikat Tatrzańskiego Parku Narodowego! O co chodzi? Chodzi nie o sam szlak na Morskie Oko, ale o miejsce parkingowe. TPN ostrzega, że wybierając się do Morskiego Oka, należy wcześniej zarezerwować miejsce parkingowe lub skorzystać z transportu publicznego. Jeśli przyjedzie się spontanicznie na Palenicę Białczanską czy Łysą Polanę, najprawdopodobniej zostanie się odprawionym z kwitkiem.

E-bilet na parking przy szlaku na Morskie Oko. Koszt do 55 złotych od osobówki

By nie musieć wracać z tych parkingów w doliny i stamtąd jeszcze raz dotrzeć na miejsce autobusem, musimy kupić e-bilet na parkingi przed Morskim Okiem. Można to zrobić za pośrednictwem strony tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Z biletem mamy pewność, że zaparkujemy samochód na wybranym parkingu. Koszty biletu dla samochodu osobowego wynoszą 35 do 55 zł w zależności od terminu.

