Sprawdź!

To jedyne takie osiedle w Polsce. "Smerfne marzenie z wielkiej płyty"

To osiedle inne niż wszystkie, prawdopodobnie jedyne takie w Polsce. Mowa o "Słowikach" - urbanistycznej perełce z lat 80., która do dziś przyciąga uwagę swoją niezwykłą architekturą. Charakterystyczne niebieskie dachy, zaprojektowane z pozoru przypadkowo, stały się znakiem rozpoznawczym miejsca – widocznym nawet z pokładu samolotu. Z wieżą zegarową niczym z rynku małego miasteczka i funkcjonalnym układem przestrzennym, osiedle Słowiki to nie tylko dowód architektonicznej odwagi, ale też hołd dla idei wspólnoty i samowystarczalnego życia. Jak doszło do powstania tego niezwykłego miejsca? I dlaczego do dziś budzi podziw wśród architektów, mieszkańców i turystów? Zapraszamy w podróż do niebieskiego świata Smerfów z Olkusza.