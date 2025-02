Zarzuty usiłowania zabójstwa pięciu osób. Nożownik z Olkusza opuścił szpital psychiatryczny

Matura 2025. Wszystko zacznie się wcześniej! To już pewne. Czy to błąd w harmonogramie CKE?

Olkusz. Atak nożownika

Horror w Olkuszu zaczął się w poniedziałek 27 stycznia. Wtedy 60-letni mężczyzna został kilkukrotnie dźgnięty nożem w osiedlowej uliczce.

Do kolejnego ataku doszło już dzień później w centrum handlowym. 23-latek zaatakował kolejne osoby. Wśród nich znaleźli się pracownicy sklepu (41-letni mężczyzna i dwie kobiety w wieku 36 i 21 lat) i 61-letnia klientka. Z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali. Na szczęście obecnie ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ryszard Krawczyk ( 60 l.), pierwszy zaatakowany przez nożownika w Olkuszu

23-latek aresztowany na trzy miesiące

Sprawca podczas zatrzymania przez policję zdawał się nie mieć kontaktu z rzeczywistością. Mówił do siebie i twierdził, że do ataku skłoniły go "głosy". Do winy się przyznał. Początkowo trafił do szpitala psychiatrycznego.

- Mężczyzna przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Wszelkie kolejne czynności z nim odbywają się pod nadzorem lekarzy psychiatrów - mówił portalowi WP prokurator.

W piątek 31 stycznia policja poinformowała o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Po rozprawie został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie spędzi 3 miesiące. Sprawcy grozi dożywotnie więzienie.