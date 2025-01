4 osoby ranne

Atak nożownika w centrum handlowym. Jaki jest stan zdrowia poszkodowanych?

Trzy kobiety i mężczyzna zostali ranni we wczorajszym (28 stycznia) ataku nożownika w Olkuszu. - Do osób rannych dyspozytor medyczny zadysponował 4 karetki. 2 osoby zostały przewiezione do SOR-u w Olkuszu, 1 do Chrzanowa, 1 do Dąbrowy Górniczej. Mają rany cięte. Były przytomne, w stanie stabilnym, z kontaktem - przekazał Małopolski Urząd Wojewódzki. W sprawie zatrzymano 23-letniego mężczyznę. Istnieją podejrzenia, że może on cierpieć na zaburzenia psychiczne lub psychiatryczne.