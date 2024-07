i Autor: Art Service/Super Express

Warto wiedzieć!

TPN apeluje do zakochanych turystów. Popularny zwyczaj może być niebezpieczny

W ostatnich dniach przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego zauważyli, że do Tatr dotarł bardzo niebezpieczny trend. Okazuje się, że dotyczy on w szczególności zakochanych turystów, którzy chcą poniekąd przypieczętować swoją miłość w drodze na Giewont. TPN jednak bije na alarm i apeluje do odwiedzających o rozwagę.