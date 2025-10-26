Tragedia na biwaku! 31-latek nie żyje. Przyjechał na wypoczynek ze znajomymi

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-26 17:14

31-letni mężczyzna zmarł w nieznanych okolicznościach w czasie biwaku w Nowej Białej w powiecie nowotarskim. Jego ciało znaleźli w niedzielę, 26 października, ok. godz. 11, jego znajomi, z którymi przyjechał na wypoczynek dzień wcześniej. Cała grupa korzystała z pola namiotowego w pobliżu Przełomu Białki. Sprawą zajęła się policja, która wstępnie wykluczyła udział osób trzecich.

Nowa Biała. Ciało 31-latka na biwaku

i

Autor: bhossfeld/ Pixabay.com 31-letni mężczyzna zmarł w nieznanych okolicznościach w czasie biwaku w Nowej Białej w powiecie nowotarskim. Jego ciało znaleźli w niedzielę, 26 października, ok. godz. 11, jego znajomi, zdj. ilustracyjne
  • Tragedia na biwaku w Nowej Białej – prokuratura bada sprawę śmierci 31-latka.
  • Mężczyznę znaleźli znajomi, z którymi przyjechał na pole namiotowe; wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
  • Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę zgonu. Co doprowadziło do śmierci mieszkańca województwa śląskiego?

Nowa Biała. Ciało 31-latka znalezione podczas biwaku

Prokuratura w Nowym Targu zdecydowała o zabezpieczeniu ciała 31-latka, którego znaleziono podczas biwaku w Nowej Białej. W niedzielę, 26 października, ujawnili je znajomi denata, z którymi przyjechał dzień wcześniej na pole namiotowe w pobliżu Przełomu Białki. Sprawa wyszła na jaw ok. godz. 11.

- Ciało mężczyzny leżało na ziemi, a jego znajomi znaleźli go tuż po przebudzeniu i wezwali na miejsce służby ratownicze - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Łukasz Burek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Po oględzinach zwłok, które zostaną teraz poddane sekcji, by wskazać przyczynę zgonu, wykluczono wstępnie, by do śmierci 31-latka przyczyniły się osoby trzecie. Zmarły mężczyzna był mieszkańcem województwa śląskiego.

O sprawie poinformował wcześniej RMF FM.

Tragedia w Puławach, nie żyją trzy osoby

Polecany artykuł:

Naćpany kierowca mercedesa huknął w opla! Jedna osoba nie żyje, dwie ranne w ma…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
NOWA BIAŁA