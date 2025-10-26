Tragedia na biwaku! 31-latek nie żyje. Przyjechał na wypoczynek ze znajomymi

Tragedia na biwaku w Nowej Białej – prokuratura bada sprawę śmierci 31-latka.

Mężczyznę znaleźli znajomi, z którymi przyjechał na pole namiotowe; wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę zgonu. Co doprowadziło do śmierci mieszkańca województwa śląskiego?

Nowa Biała. Ciało 31-latka znalezione podczas biwaku

Prokuratura w Nowym Targu zdecydowała o zabezpieczeniu ciała 31-latka, którego znaleziono podczas biwaku w Nowej Białej. W niedzielę, 26 października, ujawnili je znajomi denata, z którymi przyjechał dzień wcześniej na pole namiotowe w pobliżu Przełomu Białki. Sprawa wyszła na jaw ok. godz. 11.

- Ciało mężczyzny leżało na ziemi, a jego znajomi znaleźli go tuż po przebudzeniu i wezwali na miejsce służby ratownicze - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Łukasz Burek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Po oględzinach zwłok, które zostaną teraz poddane sekcji, by wskazać przyczynę zgonu, wykluczono wstępnie, by do śmierci 31-latka przyczyniły się osoby trzecie. Zmarły mężczyzna był mieszkańcem województwa śląskiego.

O sprawie poinformował wcześniej RMF FM.