Tragedia w Mszanie Górnej. Trwa obława na byłego chłopaka 19-latki

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Mszanie Górnej na terenie powiatu limanowskiego. Zarówno zamordowana kobieta, jak i ścigany przez organy ścigania 19-latek na co dzień zamieszkiwali gminę Mszana Dolna. Ofiarę w jej domu ujawnił jeden z krewnych zaraz po tragicznej napaści.

Ratownicy niezwłocznie przybyli pod wskazany adres, jednak pomimo szybkiej reanimacji młodej kobiety nie udało się ocalić. Z dotychczasowych doniesień śledczych wynika, że o godzinie 22.20 dawny chłopak pojawił się w jej miejscu zamieszkania. Pomiędzy dwojgiem ludzi wybuchła awantura, w trakcie której mężczyzna śmiertelnie ranił byłą partnerkę i szybko uciekł z posesji.

W gminie Mszana Dolna od godzin nocnych prowadzona jest gigantyczna operacja poszukiwawcza. Do akcji skierowano setki funkcjonariuszy prewencji i pionu kryminalnego, a także strażaków, ratowników górskich oraz policyjne psy tropiące.

Mundurowi weryfikują rozległe przestrzenie, które charakteryzują się trudnym ukształtowaniem terenu, gęstymi lasami oraz przewyższeniami. Śledczych wspiera specjalistyczny sprzęt, w tym zmotoryzowane jednostki, latające drony i policyjny helikopter.

– Działają strażacy, policja, działają autobusy, również śmigłowiec. Mówimy tutaj o gęsto zalesionym, górzystym obszarze – mówi dla Radia ESKA Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Akcja poszukiwawcza za Kamilem Wójcikiem

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Patrole nie skupiają się tylko na przeczesywaniu zarośli i polan. Kryminalni sprawdzają wszelkie zabudowania, w których 19-latek mógłby się schować przed wymiarem sprawiedliwości. W tym celu mundurowi przesłuchują jego bliskich, przyjaciół oraz sąsiadów.

– Skupiamy się również na przeszukaniach i przepytaniach zarówno rodziny, jak i znajomych tego młodego człowieka, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że mógł się gdzieś ukryć – przekazała Katarzyna Cisło.

Na okolicznych trasach funkcjonariusze zorganizowali blokady oraz specjalne punkty kontrolne. Mundurowi sprawdzają każde przejeżdżające auto i proszą mieszkańców o zgłaszanie jakichkolwiek wskazówek dotyczących kryjówki uciekiniera.

Organy ścigania zaznaczają, że obława potrwa aż do skutku, czyli do momentu ujęcia dziewiętnastolatka. Każda osoba dysponująca przydatną wiedzą powinien natychmiast wykręcić numer alarmowy 112 lub udać się na najbliższy komisariat.