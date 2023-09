Tragedia w Tatrach. Turysta runął w przepaść przy Szpiglasowej Przełęczy

Arabowie oszaleli na punkcie Zakopanego. Wożą żony dorożkami i kupują to kilogramami

Tatry. Nie żyje turysta, który spadł w przepaść przy Szpiglasowej Przełęczy

O tragicznym wypadku informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. - W sobotę, w rejonie grani Tatr, pomiędzy Szpiglasową Przełęczą a Wrotami Chałubińskiego turysta spadł w przepaść około 150 – 200 m. Zginął na miejscu – poinformował w rozmowie z PolskąAgencją Prasową ratownik TOPR Adam Marasek. Zwłoki tragicznie zmarłego ratownicy przetransportowali do Zakopanego śmigłowcem.

Dwa dni wcześniej ratownicy prowadzili akcję na Orlej Perci. Dwaj turyści utknęli przy Granackiej Przełęczy. - W wyprawie wzięło udział pięciu ratowników TOPR, którzy po dotarciu do turystów, ogrzali ich i z pomocą liny sprowadzili do schroniska Murowaniec i dalej do Zakopanego – poinformowali w mediach społecznościowych TOPR-owcy.

Jak informują ratownicy, w Tatrach panują dobre warunki do górskich wypraw. W niektórych miejscach jest jednak ślisko, zalega też błoto po niedawnych ulewach. Mimo zakończenia wakacji na szlakach panuje duży ruch. Przy wejściach tworzą się długie kolejki.