Tragedia w Tatrach. Turysta spadł z Koziej Przełęczy. Nie żyje

Grzegorz Kluczyński
2025-09-08 18:26

Tragiczny wypadek w Tatrach. W poniedziałek, 8 września, w okolicach Koziej Przełęczy, doszło do tragicznego wypadku. Turysta spadł z dużej wysokości i poniósł śmierć na miejscu. Akcja ratunkowa wciąż trwa — informuje TVN24. To kolejny tego typu wypadek w Tatrach, szczególnie częsty w okresie letnim i jesiennym, gdy na szlaki wyrusza więcej turystów.

Tatry

i

Autor: Michael Jenča/ Pexels.com
Super Express Google News

Tragiczny upadek w Tatrach. Turysta nie miał szans

W poniedziałkowe popołudnie, dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazał TVN24 wstrząsającą informację. Jeden z turystów, wędrujących w rejonie Koziej Przełęczy w Tatrach, spadł z wysokości.

— Niestety, mężczyzna nie żyje - przekazał przedstawiciel TOPR w rozmowie z TVN24. - Akcja ratunkowa trwa, dlatego nie mogę ujawnić więcej szczegółów.

Kozia Przełęcz - miejsce wymagające doświadczenia i ostrożności

Kozia Przełęcz jest uważana za szlak trudny technicznie, wymagający od turystów doświadczenia i odpowiedniego przygotowania. Szczególnie w okresie letnim i jesiennym, gdy szlaki są bardziej zatłoczone, a warunki atmosferyczne mogą się szybko zmieniać, konieczna jest szczególna ostrożność.

