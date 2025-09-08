Tragedia w Tatrach. Turysta spadł z Koziej Przełęczy. Nie żyje

Tragiczny upadek w Tatrach. Turysta nie miał szans

W poniedziałkowe popołudnie, dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazał TVN24 wstrząsającą informację. Jeden z turystów, wędrujących w rejonie Koziej Przełęczy w Tatrach, spadł z wysokości.

— Niestety, mężczyzna nie żyje - przekazał przedstawiciel TOPR w rozmowie z TVN24. - Akcja ratunkowa trwa, dlatego nie mogę ujawnić więcej szczegółów.

Kozia Przełęcz - miejsce wymagające doświadczenia i ostrożności

Kozia Przełęcz jest uważana za szlak trudny technicznie, wymagający od turystów doświadczenia i odpowiedniego przygotowania. Szczególnie w okresie letnim i jesiennym, gdy szlaki są bardziej zatłoczone, a warunki atmosferyczne mogą się szybko zmieniać, konieczna jest szczególna ostrożność.

