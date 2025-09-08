Drugi stopień zagrożenia burzami. Mieszkańcy muszą uważać!

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w następujących województwach i powiatach:

śląskim (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski, Bielsko-Biała),

małopolskim (powiaty: tatrzański, nowotarski, limanowski, Nowy Sącz, gorlicki, tarnowski, Tarnów, brzeski, bocheński).

W tych rejonach prognozowane są bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia te również są ważne do godziny 23:00 w poniedziałek.

Trzeci stopień zagrożenia burzami! Gdzie jest najgorzej?

Najpoważniejsza sytuacja pogodowa panuje w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie), gdzie IMGW wydało czerwony alert, czyli ostrzeżenie najwyższego - trzeciego stopnia. Oznacza to, że mieszkańcy tego regionu muszą być przygotowani na bardzo niebezpieczne zjawiska meteorologiczne. Prognozuje się tam ulewne opady deszczu do 70 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 23:00 w poniedziałek.

Co oznaczają poszczególne stopnie ostrzeżeń IMGW?

Warto wiedzieć, co oznaczają poszczególne stopnie ostrzeżeń wydawanych przez IMGW:

Ostrzeżenie pierwszego stopnia: Oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy zachować ostrożność i śledzić rozwój sytuacji pogodowej.

Oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy zachować ostrożność i śledzić rozwój sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie drugiego stopnia: Przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.

Przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Ostrzeżenie trzeciego stopnia: Oznacza ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Należy zachować najwyższą ostrożność i śledzić komunikaty służb ratowniczych.

Jak przygotować się na burzę? Porady ekspertów

W związku z ostrzeżeniami IMGW, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa:

Unikaj wychodzenia z domu podczas burzy, jeśli nie jest to konieczne.

Zabezpiecz przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr (np. doniczki, meble ogrodowe).

Sprawdź, czy masz sprawną instalację odgromową.

W czasie burzy nie przebywaj pod drzewami, słupami energetycznymi i liniami wysokiego napięcia.

Jeśli jesteś w samochodzie, zatrzymaj się na poboczu i włącz światła awaryjne.

Śledź komunikaty pogodowe i ostrzeżenia IMGW.