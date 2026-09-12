Tragiczny finał wyprzedzania. 29-letni kierowca Audi nie żyje

Wypadek wydarzył się około godz. 6.10 na wysokości ul. Krakowskiej, przy wjeździe do Wieliczki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-latek jechał Audi od strony Krakowa w kierunku Bochni.

Podczas wyprzedzania samochód osobowy zderzył się czołowo z jadącą prawidłowo z przeciwnego kierunku ciężarówką marki MAN. Ranny kierowca Audi został przewieziony do szpitala w Krakowie. Pomimo pomocy lekarzy mężczyzna zmarł.

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Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tragicznego zdarzenia.