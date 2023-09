Tragiczny wypadek pod Krakowem. Motocyklista nie przeżył zderzenia z osobówką

To jedno słowo kosztowało go 500 zł. Na tym nie koniec, spotkała go jeszcze kolejna kara

Na ul. Trzebińskiej w Chrzanowie wieczorem w środę, 6 września doszło do wypadku śmiertelnego. Jak podaje PAP, w zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy: motocykl oraz samochód osobowy. Poszkodowany został wyłącznie kierowca pierwszego z nich. Niestety życia 48-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł on pomimo przeprowadzonej reanimacji. Na miejscu pracowała policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Pierwsze szczegóły są już znane. Wiadomo, że kobieta kierująca osobówką, która brała udział w wypadku była trzeźwa. Została jej pobrana krew do dalszych badań na oznaczenie alkoholu i narkotyków we krwi. Do wypadku miało dojść, gdy kierująca hyundaiem wykonując manewr skrętu w lewo uderzyła w motocykl marki BMW.

