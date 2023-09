i Autor: Karpacki Oddział Straży Granicznej Jednym słowem 32-letni Polak wywołał alarm na lotnisku.

Wywołał alarm

To jedno słowo kosztowało go 500 zł. Na tym nie koniec, spotkała go jeszcze kolejna kara

Wystarczyło jedno słowo wypowiedziane na lotnisku w Balicach, żeby 32-letni Polak narobił sobie sporych problemów. Mężczyzna nie użył wcale wulgaryzmu, ale stwierdził, że w bagażu ma niebezpieczny przedmiot. Na nic zdało się tłumaczenie podróżnego, że tylko żartował. Na 32-latka nałożono karę finansową i odmówiono mu wstępu do samolotu.