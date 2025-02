Tatry. Śmiertelny wypadek między przełęczą Zawrat a Świnicą

Mężczyzna w młodym wieku spadł z dużej wysokości między przełączą Zawrat a Świnicą, ginąc na miejscu. Do śmiertelnego wypadku w Tatrach doszło w sobotę, 22 lutego, w godzinach południowych. Jako pierwsi na miejsce dotarli ratownicy TOPR, którzy powiadomili następnie policję, ale na pomoc turyście było już za późno - został przetransportowany do Zakopanego.

- Ciało zabezpieczono już w zakładzie medycyny sądowej, ale nie zapadła jeszcze decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok - przekazał "Super Expressowi" zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zakopanem. O sprawie napisał wcześniej PAP.

To drugi śmiertelny wypadek w Tatrach w ostatnich dniach, po tym jak w środę, 19 lutego, znaleziono ciało turysty, który spadł ze Świnicy.

- W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Śniegi są twarde, co wymaga użycia raków, czekana oraz kasku. Poruszając się powyżej granicy lasu zalecamy również do posiadania lawinowego ABC. Więcej informacji na temat warunków do uprawiania turystyki dostępnych jest na stronie Tatrzański Park Narodowy - ostrzegają przed wyprawą w góry toprowcy.

Bliscy pożegnali Krzysztofa, który zginął pod lawiną w Tatrach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.