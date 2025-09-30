Tysiące miejsc pracy zniknie z rynku. Według AI te zawody nie mają przyszłości

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-30 5:28

Postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu zawodów. Czy Twoja profesja przetrwa erę AI? Poznaj, które zawody są najbardziej podatne na automatyzację i jak możesz zabezpieczyć się przed utratą pracy. Odkryj kluczowe informacje o nadchodzących zmianach na rynku pracy.

  • Postęp technologiczny i automatyzacja powodują zanikanie wielu zawodów, które dotychczas wydawały się stabilne.
  • Maszyny i algorytmy przejmują zadania wykonywane przez ludzi.
  • W nadchodzącej dekadzie wielu pracowników będzie musiało się przekwalifikować.
  • Oto najbardziej zagrożone zawody według AI.

Według AI te zawody są zagrożone zniknięciem z rynku

Postęp technologiczny, rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacja procesów sprawiają, że wiele zawodów, które jeszcze niedawno wydawały się stabilne i potrzebne, nie ma żadnej przyszłości. Maszyny, algorytmy i cyfrowe rozwiązania przejmują zadania wykonywane dotąd przez człowieka, a zmiany zachodzą szybciej, niż przewidywali ekonomiści. Znikają miejsca pracy w handlu, logistyce czy usługach, a także w obszarach wymagających przetwarzania informacji. Według AI tysiące stanowisk zostanie zlikwidowanych na zawsze – nie dlatego, że rynek pracy się kurczy, lecz dlatego, że technologia potrafi je wykonać szybciej, taniej i bardziej efektywnie.

Eksperci ostrzegają: to nie jest odległa wizja, ale proces, który już trwa. W efekcie tysiące ludzi będzie musiało się przekwalifikować. Popyt rośnie na specjalistów od nowych technologii, cyberbezpieczeństwa czy zdrowia. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych profesji jest jedno – wymagają kreatywności, elastyczności i kompetencji, których AI nie jest w stanie odtworzyć. Przyszłość należy do osób, które potrafią się szybko uczyć i adaptować do zmieniającej się rzeczywistości. Era rutynowych, powtarzalnych zadań kończy się na naszych oczach. 

Które zawody są najbardziej zagrożone? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję. AI wskazało dziesięć profesji, których przedstawiciele muszą się martwić o swoją przyszłość. Szczegóły w galerii znajdującej się poniżej.

Pracownik
11 zdjęć

Polecany artykuł:

Lotnisko w Krakowie zamknięte na trzy miesiące. Padła data "opcji atomowej"
Super Express Google News
Proces Sebastiana M. z falstartem. Akt oskarżenia nie został odczytany!
QUIZ. Elektryka prąd nie tyka. Sprawdź, czy mógłbyś wykonywać ten zawód
Pytanie 1 z 10
Jaki kolor najczęściej oznacza przewód ochronny (PE)?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNEK PRACY
SZTUCZNA INTELIGENCJA
ZAWODY