Uciekał przed policją. W aucie wiózł roczne dziecko

34-latek wydmuchał blisko 2,5 promila alkoholu

w samochodzie znajdowało się zaledwie roczne niemowlę

mężczyzna zignorował wyraźny sygnał do zatrzymania się

pościg za uciekinierem zakończył się szybkim ujęciem sprawcy

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałkowy poranek, 23 marca, krótko po godzinie 7:30 na terenie miejscowości Toporzysko. Patrol drogówki prowadził tam rutynowe kontrole trzeźwości w ramach zaplanowanej akcji „Alkohol i Narkotyki”. W pewnym momencie mundurowi nakazali zatrzymanie się nadjeżdżającej srebrnej toyocie, jednak jej kierowca całkowicie zignorował polecenie i pojechał dalej. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg, który zakończył się po kilkuset metrach, gdy uciekinier w końcu zahamował. Badanie alkomatem udowodniło, że 34-letni mieszkaniec powiatu suskiego miał w organizmie niemal 2,5 promila, a funkcjonariusze ze zdumieniem odkryli, że w aucie znajduje się także jego roczne dziecko.

Teraz zatrzymany mężczyzna stanie przed obliczem sądu za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za tak rażące złamanie prawa grożą mu trzy lata więzienia, a także długotrwały zakaz wsiadania za kółko oraz dotkliwa grzywna. Zgodnie z aktualnymi przepisami polskiego prawa, wymiar sprawiedliwości obligatoryjnie nakłada w takich przypadkach dodatkowe świadczenie pieniężne, które wynosi:

minimum 5 tysięcy złotych, jeśli przestępstwo zostało popełnione po raz pierwszy

przynajmniej 10 tysięcy złotych w przypadku recydywy drogowej

W świetle najnowszych przepisów możliwa jest również całkowita konfiskata pojazdu, o ile zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy wyznaczone limity lub jego jazda wywoła bezpośrednie zagrożenie. Przedstawiciele policji nieustannie przypominają o rozwadze, podkreślając stanowczo, że nietrzeźwi kierowcy to wciąż jedno z największych i najbardziej śmiertelnych zagrożeń na drogach.

