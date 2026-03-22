Kobieta pobita i spryskana gazem na rynku w Krakowie. Miała rozerwane ucho

W nocy z piątku na sobotę na Rynku Głównym w Krakowie zaatakowano kobietę, która otrzymała cios w twarz i została spryskana gazem pieprzowym.

Kobieta uskarżała się na ból nosa i głowy, a także miała rozerwane ucho, co skutkowało wezwaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Strażnicy miejscy wraz z policją i Burmistrzem Nocnym ujawnili tej nocy 141 wykroczeń, nałożyli 69 mandatów i skierowali 19 spraw do sądu.

Brutalny atak na Rynku Głównym w Krakowie

W nocy z piątku na sobotę, krakowski Rynek Główny stał się areną dramatycznych wydarzeń. Jak informuje Straż Miejska, na płycie rynku ujawniono leżącą kobietę. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że została zaatakowana przez inne osoby. Ofiara miała otrzymać cios w twarz i zostać spryskana gazem pieprzowym. To jednak nie koniec dramatu. Ze względu na poważne obrażenia, poszkodowaną przetransportowano na komisariat policji, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy. Kobieta uskarżała się na silny ból nosa i głowy, a także miała rozerwane ucho, co wymagało natychmiastowej interwencji medycznej. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przejął poszkodowaną i zapewnił jej dalszą opiekę.

Wzmożone patrole i alarmujące statystyki wykroczeń

Opisany incydent to część szerszych działań prowadzonych przez strażników miejskich w Krakowie. W nocy z piątku na sobotę strażnicy miejscy wspólnie z policjantami oraz Burmistrzem Nocnym przeprowadzili skoordynowane działania mające na celu zapewnienie spokoju, porządku i bezpieczeństwa w ścisłym centrum miasta. Efekty tych patroli są niepokojące. Łącznie ujawniono aż 141 wykroczeń. W ramach podjętych interwencji nałożono 69 mandatów karnych. Dodatkowo, pouczono 53 osoby, a w 19 przypadkach zdecydowano o skierowaniu spraw do sądu.

