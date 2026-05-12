Kumulacja Lotto rozbita! Szczęśliwiec zgarnął grube miliony

Totalizator Sportowy ogłosił wyniki losowań Lotto i Lotto Plus z 12 maja 2026 roku, przeprowadzonych o godzinie 22:00.

W Lotto odnotowano jedną wygraną I stopnia o wartości ponad 17,9 mln zł oraz 71 wygranych II stopnia po 6659,40 zł.

W Lotto Plus nie padła wygrana I stopnia, natomiast 64 osoby wygrały po 3500 zł.

Lotto wyniki 12 maja 2026: Kto zgarnął prawie 18 milionów złotych?

Główna wygrana I stopnia w Lotto wyniosła dokładnie 17 964 235,50 złotych. To prawdziwa fortuna, która pozwoli zwycięzcy na realizację najskrytszych marzeń. Szczęśliwy kupon okazał się wart miliony, a jego posiadacz dołączył do grona lottomilionerów. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, skąd pochodzi zwycięzca. Szczęśliwe liczby to: 7,8 16, 34, 42 i 43.

W losowaniu Lotto 12 maja 2026 roku odnotowano również inne znaczące wygrane. 71 graczy trafiło wygrane II stopnia, co oznacza, że na ich konta wpłynie po 6 659,40 złotych. To także pokaźna suma, która z pewnością ucieszy obdarowanych. Kolejne 4 339 osób cieszy się z wygranych III stopnia, otrzymując po 210,20 złotych. Natomiast aż 80 213 graczy zdobyło wygrane IV stopnia, a każdy z nich wzbogacił się o 24,00 złote.

Lotto Plus: Czy tam też padła wygrana I stopnia?

Równolegle z losowaniem Lotto odbyło się losowanie Lotto Plus, które również budzi ogromne zainteresowanie wśród graczy. Tym razem jednak, zgodnie z informacjami Totalizatora Sportowego, nie odnotowano wygranej I stopnia w Lotto Plus. Oznacza to, że nikt nie zgarnął głównej puli, która standardowo wynosi milion złotych.

Mimo braku głównego zwycięzcy, wielu graczy Lotto Plus również miało powody do zadowolenia. 64 osoby trafiły wygrane II stopnia, a każda z nich otrzymała po 3 500,00 złotych. Wygrane III stopnia przypadły w udziale 3 240 szczęśliwcom, którzy odebrali po 100,00 złotych. Natomiast 60 813 graczy Lotto Plus cieszyło się z wygranych IV stopnia, inkasując po 10,00 złotych. Chociaż główna wygrana nie padła, wciąż wielu graczy zyskało dodatkowe środki.

