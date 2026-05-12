Finanse parafii mariackiej pod lupą. Zaskakujące nazwisko na czele specjalnej komisji

Adrian Teliszewski
2026-05-12 20:58

Kardynał Grzegorz Ryś podjął decyzję o zbadaniu majątku parafii mariackiej w Krakowie. Do prześwietlenia finansów powołano specjalną komisję. Pracami pokieruje znany ekonomista, a zarazem były minister. Rzecznik krakowskiej archidiecezji podkreśla, że to od ustaleń ekspertów zależą dalsze kroki w tej sprawie.

Kościół Mariacki w Krakowie

Autor: Zygmunt Put/ CC BY-SA 4.0

Majątek parafii mariackiej w Krakowie prześwietli komisja

Zarządzanie majątkiem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie pod lupą kardynała Grzegorza Rysia. Krakowski metropolita sformował specjalny zespół do zbadania finansów tej instytucji. Metropolita krakowski skonsultował swoje działania z rzymską kurią i uzyskał aprobatę papieża Leona XIV. Wyniki prac powołanego gremium będą kluczowe dla przyszłych decyzji kardynała Rysia w odniesieniu do parafii mariackiej.

Kardynał powołał komisję, by w pełni zweryfikować, w jaki sposób rozporządzano dobrami parafii pw. Wniebowzięcia NMP, nazywanej powszechnie parafią mariacką. Eksperci mają za zadanie rzetelnie i drobiazgowo przyjrzeć się całej działalności gospodarczej parafii w minionych latach.

Prof. Jerzy Hausner sprawdzi finanse w archidiecezji krakowskiej

Na czele zespołu postawiono prof. Jerzego Hausnera. To uznany autorytet w dziedzinie ekonomii, stojący na czele Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz przewodniczący Radzie Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. W przeszłości profesor zasiadał w ławach poselskich i kierował ministerstwem gospodarki i pracy. Był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W pracach wspomogą go: dr hab. Konrad Grabiński (Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, profesor krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz ks. prof. dr hab. Piotr Majer, specjalista prawa kanonicznego, konsultor w Radzie Prawnej KEP i pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zróżnicowane kompetencje członków komisji, obejmujące ekonomię, finanse i prawo kanoniczne, gwarantują wszechstronne spojrzenie na sytuację materialną bazyliki.

"Sprawozdanie z prac komisji zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu po zakończeniu jej działalności. Od wniosków i oceny tej komisji Kardynał uzależnia dalsze decyzje w sprawie Parafii Mariackiej"

— przekazał w komunikacie ksiądz Piotr Studnicki, który pełni funkcję rzecznika prasowego krakowskiej archidiecezji.

