Makabryczne odkrycie! Dwie osoby nie żyją. Znaleźli ciała w znacznym stadium rozkładu

Adrian Teliszewski
2026-03-21 17:17

Dwa ciała w stanie zaawansowanego rozkładu zostały znalezione w Oświęcimiu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że ofiarami są dwie kobiety: matka oraz córka. Zwłoki znajdowały się w mieszkaniu zamkniętym od wewnątrz, co wskazuje na brak udziału osób trzecich w tragedii.

Radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Policja w Oświęcimiu bada okoliczności śmierci dwóch osób, których zwłoki znaleziono w jednym z bloków.
  • Zwłoki, prawdopodobnie 77-letniej matki i jej 49-letniej córki, były w znacznym stadium rozkładu.
  • Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz, a służby zaalarmował fetor wyczuwalny na klatce schodowej.

Makabryczne odkrycie w Oświęcimiu. Nie żyją dwie osoby

Dziś, 21 marca 2026 roku, około godziny 12:00, służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z bloków mieszkalnych w Oświęcimiu. Powodem interwencji był okropny fetor, który sąsiedzi wyczuli na klatce schodowej. Zapach ten, z każdym dniem stawał się coraz bardziej intensywny, budząc niepokój i podejrzenia. Po siłowym wejściu do mieszkania, którego drzwi były zamknięte od wewnątrz, oczom funkcjonariuszy ukazał się przerażający widok. Wewnątrz znajdowały się zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiarami są dwie kobiety: 77-letnia matka i jej 49-letnia córka. Ich tożsamość zostanie potwierdzona po przeprowadzeniu odpowiednich badań. W mieszkaniu znaleziono również truchło kota. Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, ustalają obecnie okoliczności i przyczyny zgonu tych dwóch osób.

Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, ustalają okoliczności i przyczyny zgonu dwóch osób. Dziś (21.03.2026) około godziny 12 służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z oświęcimskich bloków w związku z fetorem, który na klatce schodowej wyczuli sąsiedzi. Po wejściu do wnętrza mieszkania okazało się, że znajdują się w nim zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu. Z przeprowadzonych wstępnych ustaleń wynika, że zwłoki mogą należeć do dwóch kobiet: 77-letniej matki oraz jej 49-letniej córki. W mieszkaniu znajdowało się również truchło kota. Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz. W toku dalszego postępowania śledczy ustalą personalia osób, a także przyczyny i okoliczności ich zgonów - brzmi komunikat małopolskiej policji.

"Inna wojna" reportaż Karoliny Pajączkowskiej prosto Ukrainy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁOPOLSKA POLICJA
CIAŁO KOBIETY
OŚWIĘCIM