Policja w Oświęcimiu bada okoliczności śmierci dwóch osób, których zwłoki znaleziono w jednym z bloków.

Zwłoki, prawdopodobnie 77-letniej matki i jej 49-letniej córki, były w znacznym stadium rozkładu.

Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz, a służby zaalarmował fetor wyczuwalny na klatce schodowej.

Makabryczne odkrycie w Oświęcimiu. Nie żyją dwie osoby

Dziś, 21 marca 2026 roku, około godziny 12:00, służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z bloków mieszkalnych w Oświęcimiu. Powodem interwencji był okropny fetor, który sąsiedzi wyczuli na klatce schodowej. Zapach ten, z każdym dniem stawał się coraz bardziej intensywny, budząc niepokój i podejrzenia. Po siłowym wejściu do mieszkania, którego drzwi były zamknięte od wewnątrz, oczom funkcjonariuszy ukazał się przerażający widok. Wewnątrz znajdowały się zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiarami są dwie kobiety: 77-letnia matka i jej 49-letnia córka. Ich tożsamość zostanie potwierdzona po przeprowadzeniu odpowiednich badań. W mieszkaniu znaleziono również truchło kota. Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, ustalają obecnie okoliczności i przyczyny zgonu tych dwóch osób.

- Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, ustalają okoliczności i przyczyny zgonu dwóch osób. Dziś (21.03.2026) około godziny 12 służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z oświęcimskich bloków w związku z fetorem, który na klatce schodowej wyczuli sąsiedzi. Po wejściu do wnętrza mieszkania okazało się, że znajdują się w nim zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu. Z przeprowadzonych wstępnych ustaleń wynika, że zwłoki mogą należeć do dwóch kobiet: 77-letniej matki oraz jej 49-letniej córki. W mieszkaniu znajdowało się również truchło kota. Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz. W toku dalszego postępowania śledczy ustalą personalia osób, a także przyczyny i okoliczności ich zgonów - brzmi komunikat małopolskiej policji.