Policja pogrążyła się w żałobie po śmierci 40-latki. "Jej śmierć jest ogromnym ciosem"

Adrian Teliszewski
2026-03-20 18:48

W nocy zmarła Magdalena Świątek, pracownica cywilna Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Miała zaledwie 40 lat. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Brzesku złożyły kondolencje bliskim zmarłej, podkreślając jej wyjątkową osobowość i zaangażowanie w pracę. Cała społeczność policyjna jest pogrążona w żałobie.

Autor: Małopolska Policja/ Archiwum prywatne
  • Zmarła Magdalena Świątek, 40-letnia pracownica cywilna Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
  • Była znana z życzliwości, optymizmu i sumienności w pracy.
  • Kondolencje rodzinie i bliskim złożyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni policji.

Żałoba w policji po śmierci pracowniczki cywilnej z komendy w Brzesku

Magdalena Świątek, ceniona pracownica cywilna Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, zmarła w nocy, pozostawiając w głębokim smutku rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Miała zaledwie 40 lat. Informację o jej odejściu podała Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, podkreślając, że była osobą o „wielkim sercu”, zawsze gotową do pomocy i zarażającą innych swoją „postawą i siłą walki”. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie brzeskiej policji, Magdalena Świątek była „zawsze przyjazna, otwarta i uśmiechnięta”. Jej odejście jest „ogromnym ciosem dla najbliższych oraz wszystkich tych, którzy ją znali”. Wspominana jest jako „sumienna pracownica”, a także „życzliwa koleżanka, pomocna, pełna optymizmu i pasji”.

Kto była Magdalena Świątek? Wspomnienia o pracownicy policji

Magdalena Świątek była nie tylko pracownicą Korpusu Służby Cywilnej w brzeskiej komendzie, ale przede wszystkim osobą o niezwykłej osobowości. Jej życzliwość, otwartość i uśmiech były cechami, które zapamiętali wszyscy, którzy mieli okazję z nią pracować lub spotkać się prywatnie. Jak podkreśla komunikat policji, „swoją postawą i siłą walki zarażała innych”.

Magdalena Świątek była przykładem osoby, która zawsze znajdowała w sobie motywację do działania i wspierania innych. Współpracownicy zapamiętają ją jako osobę sumienną i zawsze chętną do pomocy. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w obowiązki służbowe były wzorem dla wielu.

NIE ŻYJE KOBIETA
MAŁOPOLSKA POLICJA