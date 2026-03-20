Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Zwęglone ciało w środku auta

Adrian Teliszewski
2026-03-20 16:39

W nocy z czwartku na piątek (19/20 marca), na ulicy Księcia Józefa w Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia. Samochód osobowy, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w drzewo, a następnie stanął w płomieniach. W pojeździe znajdowała się jedna osoba, której zwęglone ciało strażacy wydobyli z wraku.

  • W piątek około godziny 2 w nocy na ul. Księcia Józefa w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego.
  • Samochód osobowy zjechał z jezdni, uderzył w drzewo i stanął w ogniu.
  • W spalonej kabinie pojazdu strażacy znaleźli zwęglone ciało jednej osoby.
  • Przyczyny wypadku są obecnie ustalane przez policję.

W nocy z czwartku na piątek, około godziny 2:00, krakowskie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku na ulicy Księcia Józefa. Świadkowie informowali o samochodzie osobowym, który zjechał z jezdni, uderzył w drzewo i natychmiast stanął w ogniu. Płomienie szybko objęły cały pojazd, sprawiając, że interwencja strażaków była niezwykle trudna i niebezpieczna. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Po opanowaniu ognia i ugaszeniu płomieni, strażacy przystąpili do przeszukania wraku pojazdu. To, co odkryli wewnątrz spalonej kabiny, było wstrząsające. Znaleziono tam zwęglone ciało jednej osoby. Jej tożsamość nie jest jeszcze znana, podobnie jak przyczyna tragicznego zdarzenia. Ustaleniem okoliczności, w których doszło do wypadku zajmuje się policja i prokuratura.

Utrudnienia związane z wypadkiem

Bezpośrednio po zdarzeniu ulica Księcia Józefa w Krakowie była całkowicie zablokowana. Działania służb miały na celu nie tylko zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ugaszenie pożaru, ale także przeprowadzenie szczegółowych oględzin, które pozwolą na odtworzenie przebiegu zdarzeń. Każdy detal może okazać się kluczowy dla wyjaśnienia, co dokładnie wydarzyło się w nocy z czwartku na piątek. Łącznie utrudnienia na miejscu zdarzenia trwały przez kilka godzin.

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
WYPADEK ŚMIERTELNY