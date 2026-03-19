Policjanci z komisariatu przy ul. Lubicz zatrzymali 25-latka odpowiedzialnego za uszkodzenia kilkunastu pojazdów w rejonie Grzegórzek.

Sprawca działał od końca stycznia do 9 marca br. na ulicach Francesco Nullo i Przy Rondzie w Krakowie, rysując samochody ostrym narzędziem.

Łączne straty wyceniono na ponad 90 tysięcy złotych, a mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności za uszkodzenie mienia.

Kierowcy w Krakowie odetchnęli. Wandal w rękach policji

Kryminalni z Komisariatu Policji II w Krakowie od dłuższego czasu prowadzili postępowanie w sprawie serii aktów wandalizmu, które miały miejsce na terenie Grzegórzek. Od końca stycznia br. właściciele pojazdów zaparkowanych na ulicach Francesco Nullo oraz Przy Rondzie zgłaszali liczne uszkodzenia. Sprawca, posługując się ostrym narzędziem, systematycznie rysował karoserie samochodów, pozostawiając za sobą znaczne straty materialne. Te oszacowano na kwotę ponad 90 tysięcy złotych. Ostatni akt wandalizmu odnotowano 9 marca.

Kilka dni temu policjanci wytypowali potencjalnego sprawcę. Ich kroki skierowały się do jednego z bloków w rejonie Grzegórzek. Jak informuje małopolska policja, „Po przyjeździe na miejsce drzwi do wytypowanego mieszkania otworzył 25-latek będący w zainteresowaniu policjantów. Po poinformowaniu go powodzie policyjnej interwencji mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki.”

Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty uszkodzenia mienia. Za tego typu czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jest to poważna sankcja, która ma odstraszać potencjalnych wandali i chronić mienie obywateli.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie podjęła decyzję o zastosowaniu wobec 25-latka środka zapobiegawczego. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, co oznacza, że musi regularnie stawiać się na komisariacie i przestrzegać określonych zasad. Jest to standardowa procedura w przypadku, gdy istnieje ryzyko matactwa lub popełnienia kolejnych przestępstw.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? Tak Nie Nie mam zdania