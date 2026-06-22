Dariusz R. (49 l.), podejrzany o zabójstwo teścia i ranienie teściowej, został zatrzymany w poniedziałek około godziny 12:20 w Mierzawie, w okolicy swojego domu.

W piątkowe popołudnie (19 czerwca) Dariusz R. zaatakował nożem teścia Tadeusza B. († 80 l.), który zmarł, oraz teściową Renatę B. (76 l.), która została ciężko ranna, w domu teściów w Mierzawie.

Mężczyzna, emerytowany policjant, był poszukiwany przez 3 dni przez ponad 400 funkcjonariuszy, a akcja poszukiwawcza prowadzona była na trudnym, zalesionym terenie.

Rodzinna tragedia. Dariusz R. zabił teścia i ranił teściową

W piątkowe popołudnie (19 czerwca) Dariusz R. (49 l.) pokłócił się z żoną Joanną, nauczycielką w lokalnej szkole. Z ustaleń śledczych wynika, że po sprzeczce z mężem kobieta opuściła dom, a jej mąż poszedł jej szukać. W tym celu przyszedł do domu teściów, oddalonego od domu małżeństwa około 800 metrów. Tam dokonał strasznego czynu! Zaatakował nożem Tadeusza B († 80 l.) i Renatę B. (76 l.). Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, a Renata B. została ciężko ranna. Helikopterem została przetransportowana do krakowskiego szpitala, gdzie przeszła operację ratującą życie. Dziś jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po zbrodni Dariusz R. wsiadł na hulajnogę elektryczną i uciekł. Do Mierzawy (powiat jędrzejowski) pojechali policjanci z całego województwa. Strzegli domu gdzie doszło do zbrodni a także tego w którym mieszkał Dariusz R. Okazało się, że mężczyzna jest emerytowanym policjantem. Trzy lata temu przeszedł na emeryturę.

Kulisy zatrzymania Dariusza R.

Akcja poszukiwawcza była bardzo trudna, ponieważ była prowadzona na podmokłym, zalesionym terenie. Trwała dzień i noc nieustannie. Działania policjantów skupiły się w okolicy miejsca, gdzie podejrzany Dariusz mieszkał i gdzie dokonał zbrodni. Funkcjonariusze otrzymywali sygnały od okolicznych mieszkańców oraz osób przejezdnych i wiedzieli, że 49–latek przebywa okolicy Mierzawy. Przed jego zatrzymaniem odnaleźli hulajnogę, którą uciekał. Ostatecznie Dariusz R. wrócił w poniedziałek (22 czerwca) w okolicę swojego domu. Tam w sosnowym zagajniku został zatrzymany.

– Podczas zatrzymania nie stawiał oporu, widać było, że jest zmęczony. Ukrył się w okolicy, w której czuł się bezpiecznie. Nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów – poinformował "Super Express" Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią