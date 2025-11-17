Urząd Skarbowy w Olkuszu ewakuowany. Akcja służb trwała kilka godzin. O co chodzi?!

2025-11-17

W poniedziałek (17 listopada) w Olkuszu (woj. małopolskie) doszło do poważnego incydentu. Alarm został wywołany przez dwie podejrzane przesyłki, które trafiły do Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja kilkudziesięciu osób. Na miejscu interweniowały liczne siły, w tym specjalistyczna grupa chemiczna z Krakowa.

Natychmiastowa reakcja służb i ewakuacja Urzędu Skarbowego

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem. Około godziny 11:30 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu wpłynęło zgłoszenie o potencjalnym zagrożeniu w budynku Urzędu Skarbowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Pracownicy instytucji zauważyli przesyłkę, której wygląd i zawartość wzbudziły ich poważne zaniepokojenie.

Na miejsce niezwłocznie skierowano pierwsze zastępy straży pożarnej oraz patrole policji. Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji i potwierdzeniu realnego zagrożenia, dowodzący akcją podjął decyzję o wezwaniu wsparcia.

Do Olkusza zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa, której zadaniem jest neutralizacja i analiza niebezpiecznych substancji. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w obiekcie. Przeprowadzono sprawną ewakuację łącznie 85 osób. Policja zabezpieczyła teren wokół budynku, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym.

Druga podejrzana paczka. Akcja rozszerzyła się na kolejny budynek

W trakcie trwania działań przy Urzędzie Skarbowym, służby otrzymały kolejne niepokojące zgłoszenie. Okazało się, że podobna, budząca wątpliwości przesyłka, dotarła również do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu. To zdarzenie natychmiast rozszerzyło skalę operacji.

Co znajdowało się w paczkach? Śledztwo w toku

Na obecnym etapie służby nie udzielają informacji na temat zawartości przesyłek. Substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych przez specjalistów z grupy chemicznej. Dopiero szczegółowa analiza pozwoli na jednoznaczne określenie, czy stanowiły one realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Źródło: Gazeta Krakowska, Olkusz Nasze Miasto

Karl pokazał gdzie wyrzucił paczki ze szczątkami Gretchen
