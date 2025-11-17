Natychmiastowa reakcja służb i ewakuacja Urzędu Skarbowego

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem. Około godziny 11:30 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu wpłynęło zgłoszenie o potencjalnym zagrożeniu w budynku Urzędu Skarbowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Pracownicy instytucji zauważyli przesyłkę, której wygląd i zawartość wzbudziły ich poważne zaniepokojenie.

Na miejsce niezwłocznie skierowano pierwsze zastępy straży pożarnej oraz patrole policji. Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji i potwierdzeniu realnego zagrożenia, dowodzący akcją podjął decyzję o wezwaniu wsparcia.

Do Olkusza zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa, której zadaniem jest neutralizacja i analiza niebezpiecznych substancji. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w obiekcie. Przeprowadzono sprawną ewakuację łącznie 85 osób. Policja zabezpieczyła teren wokół budynku, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym.

Druga podejrzana paczka. Akcja rozszerzyła się na kolejny budynek

W trakcie trwania działań przy Urzędzie Skarbowym, służby otrzymały kolejne niepokojące zgłoszenie. Okazało się, że podobna, budząca wątpliwości przesyłka, dotarła również do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu. To zdarzenie natychmiast rozszerzyło skalę operacji.

Co znajdowało się w paczkach? Śledztwo w toku

Na obecnym etapie służby nie udzielają informacji na temat zawartości przesyłek. Substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych przez specjalistów z grupy chemicznej. Dopiero szczegółowa analiza pozwoli na jednoznaczne określenie, czy stanowiły one realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Źródło: Gazeta Krakowska, Olkusz Nasze Miasto

Karl pokazał gdzie wyrzucił paczki ze szczątkami Gretchen Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.