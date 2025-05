Utrudnienia w Krakowie. Rozpoczął się remont mostu Grunwaldzkiego

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Biologia, angielski, matematyka, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 09.05.2025

W związku z zamknięciem mostu Grunwaldzkiego, komunikacja miejska w Krakowie przeszła gruntowne zmiany. Na ul. Monte Cassino, w rejonie Centrum Kongresowego ICE Kraków, został wybudowany tymczasowy przystanek, który umożliwia kursowanie tramwajów w obu kierunkach. Linia tramwajowa prowadzi od ul. Kapelanka, przez ul. Monte Cassino do Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Tramwaje z ul. Dietla zostały przekierowane na ul. Krakowską. Dodatkowo, na ul. Dietla przed mostem, wprowadzono możliwość zawracania dla pojazdów, które nie będą mogły kontynuować jazdy w kierunku Kazimierza z powodu zamknięcia mostu.

Ruch tramwajowy i autobusowy został skierowany przez ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej, gdzie linie powrócą na swoje stałe trasy. Wprowadzono także komunikację zastępczą. Linia tramwajowa kursuje z pętli Czerwone Maki P+R do przystanku rondo Grunwaldzkie, natomiast linia autobusowa z Łagiewnik przez rondo Grunwaldzkie do pętli na Powiślu – Nowy Świat. Aby zachować dostęp do przystanku Orzeszkowa, powstała linia nr 784 jako wydłużenie trasy przejazdu autobusu nr 184. Szczegółowe informacje o zmianach w kursowaniu linii autobusowych i tramwajowych można znaleźć na stronach Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz magistratu.

Objazdy dla kierowców – jak ominąć remontowany most?

Sugerowana trasa objazdowa dla ruchu kołowego prowadzi trzecią obwodnicą miasta, czyli aleją Powstańców Śląskich i ulicą Powstańców Wielkopolskich. Aby to rozwiązanie było funkcjonalne, wprowadzono modyfikację sygnalizacji świetlnej na rondzie Grunwaldzkim, na rondzie Matecznego oraz w rejonie przystanku przy Hali KS Korona. Sygnalizacja na ul. Stradomskiej, Dietla i Krakowskiej została wyłączona.

Pojazdy wjeżdżające do Krakowa od północy przez al. 29 Listopada są kierowane na ul. Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) informuje, że gruntowny remont mostu Grunwaldzkiego jest niezbędny ze względu na jego zły stan techniczny. Ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, że most może bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do 2038 roku. Docelowo planowana jest rozbiórka i budowa nowej przeprawy, ale aby obecna konstrukcja mogła służyć mieszkańcom jeszcze przez kilkanaście lat, konieczne jest przeprowadzenie pilnych prac remontowych.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum ZUE i Intop Tarnobrzeg, które wyceniło prace na blisko 15,5 mln zł. Remont potrwa 10 miesięcy, w tym przez siedem miesięcy most będzie zamknięty dla samochodów, a przez 5,5 miesiąca dla tramwajów. Ruch pieszy i rowerowy będzie utrzymany przez cały czas trwania remontu, ale z pewnymi ograniczeniami – w pierwszym etapie od strony Wawelu, a w drugim od Skałki.

