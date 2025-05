Matura angielski 2025 ARKUSZE CKE w pdf, jpg do ściągnięcia + ODPOWIEDZI do pobrania: środa 7.05.25

Remont mostu Grunwaldzkiego obejmie kluczowe elementy konstrukcji: wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, naprawę żelbetowej płyty mostu i przebudowę ciepłociągu. Co ciekawe, wyremontowany most Grunwaldzki docelowo ma zostać zburzony i zastąpiony nowocześniejszą przeprawą.

- W perspektywie 2038 roku planuje się jego rozbiórkę i budowę nowoczesnej przeprawy, która sprosta wymaganiom dynamicznie rozwijającego się miasta. Nowy most ma być dostosowany zarówno do intensywnego ruchu komunikacji miejskiej, jak i potrzeb pieszych oraz rowerzystów - informował krakowski magistrat.

Remont, który zacznie się w sobotę, 10 maja i potrwa przez 10 miesięcy, powoduje konieczność zmian w organizacji ruchu w mieście.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciem mostu, na ul. Monte Cassino, w rejonie Centrum Kongresowego ICE Kraków, zostanie wybudowany tymczasowy przystanek, który umożliwi kursowanie tramwajów w obu kierunkach. Linia tramwajowa będzie prowadziła od ul. Kapelanka, przez ul. Monte Cassino do Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Z ul. Dietla tramwaje zostaną przekierowane na ul. Krakowską. Dodatkowo na ul. Dietla, przed mostem, zostanie wprowadzona możliwość zawracania dla pojazdów, które nie będą mogły kontynuować jazdy w kierunku Kazimierza z powodu zamknięcia mostu.

Zamknięcie mostu oznacza, że ruch tramwajowy i autobusowy będzie musiał być skierowany przez ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej, gdzie linie powrócą na swoje stałe trasy.

W ramach prowadzonych prac zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza. Linia tramwajowa będzie kursowała z „Czerwonych Maków P+R” do „Ronda Grunwaldzkiego”, natomiast linia autobusowa z Łagiewnik przez rondo Grunwaldzkie do pętli na Powiślu – „Nowy Świat”. Podczas prowadzonych prac, aby zachować dostęp do przystanku „Orzeszkowa”, powstanie linia nr 784 jako wydłużenie trasy przejazdu autobusu nr 184.

Objazdy

Sugerowana trasa objazdowa dla ruchu kołowego będzie prowadzić trzecią obwodnicą miasta, czyli aleją Powstańców Śląskich i ulicą Powstańców Wielkopolskich. Aby to rozwiązanie było funkcjonalne, konieczna będzie modyfikacja sygnalizacji świetlnej na rondzie Grunwaldzkim, na rondzie Matecznego oraz w rejonie przystanku „Korona”. Z kolei sygnalizacja na ul. Stradomskiej, Dietla i Krakowskiej zostanie wyłączona.

Pojazdy wjeżdżające do Krakowa od północy przez al. 29 Listopada będą kierowane na ul. Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.

