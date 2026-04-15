W całej Polsce zawyją strażackie syreny. To hołd dla tragicznie zmarłego druha Bogdana

Adrian Teliszewski
Anita Leszaj
2026-04-15 17:39

W środę, 15 kwietnia o godzinie 18:00, w całym kraju rozlegnie się dźwięk strażackich syren. W ten sposób strażacy uczczą pamięć druha Bogdana, który zginął w wypadku. Ten symboliczny gest ma stanowić dowód jedności środowiska pożarniczego oraz przypomnieć o ogromnym ryzyku, jakie na co dzień podejmują ratownicy.

Hołd dla druha z OSP Trąbki
Zgodnie z zapowiedziami, 15 kwietnia 2026 roku punktualnie o 18:00 strażacy z całej Polski oddadzą cześć ochotnikowi, który stracił życie, spiesząc na ratunek. W wozach strażackich na jedną minutę uruchomione zostaną sygnały świetlne i dźwiękowe. Ta krótka chwila zadumy ma być dowodem pamięci o zmarłym oraz wyrazem głębokiej solidarności z jego bliskimi.

Wypadek w Biskupicach w powiecie wielickim wstrząsnął nie tylko mieszkańcami regionu, ale również całym krajem. Śmierć członka OSP Trąbki dobitnie uświadamia, jak niebezpieczna potrafi być praca strażaków. Zmarły ochotnik zawsze pozostawał w pełnej gotowości do niesienia pomocy. Dlatego dziś o godzinie 18:00 funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z jednostek ochotniczych solidarnie włączą sygnały w swoich autach. W ten sposób zjednoczą się w bólu i przekażą wyrazy wsparcia rodzinie tragicznie zmarłego mężczyzny.

„Dziś, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na terenie całego kraju odbędzie się symboliczne uczczenie pamięci Druha – strażaka ochotnika, który zginął w drodze do remizy na alarm. O tej godzinie włączone zostaną sygnały świetlno-dźwiękowe w pojazdach pożarniczych na czas jednej minuty. Niech ten gest będzie wyrazem jedności, solidarności oraz pamięci o Druhu, który oddał życie, niosąc pomoc innym”

Powyższy komunikat opublikowano na oficjalnym profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w serwisie Facebook.

Tragiczny wypadek w drodze na akcję. Naczelnik OSP Trąbki osierocił trzy córki

Dramat rozegrał się we wtorkowy wieczór, 14 kwietnia. Naczelnik OSP w Trąbkach, Bogdan U., odebrał zgłoszenie dotyczące pożaru traw. Mężczyzna natychmiast potwierdził swój udział w wewnętrznym systemie łączności i wsiadł do prywatnego auta, by jak najszybciej dotrzeć do remizy. Niestety, nigdy tam nie dojechał. Z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad kierownicą i z ogromną siłą uderzył w słup energetyczny. Ratownik zginął na miejscu, pozostawiając w żałobie trzy małe córki.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
