W związku z uruchomieniem linii 116, nastąpi przedłużenie kursów linii 196, kończących obecnie trasę na pętli Skotniki Szkoła (oraz 3 dodatkowych kursów, realizowanych poza taktem 30/40 minut do pętli Kozienicka) ul. Winnicką i Tyniecką do pętli Kostrze OSP. Kursy linii 196, przedłużone do pętli Kostrze OSP, oznaczone zostaną osobnym numerem linii 496. Linia 496 na przedłużonym odcinku trasy będzie zatrzymywać się na następujących istniejących przystankach na trasie: „Skotniki Szkoła 01”, „Winnicka 02”, „Fort Winnica 02”, „Kostrze Szkoła 02”, „Kostrze OSP 01”, „Kostrze Szkoła 01”, „Fort Winnica 01”, „Winnicka 01”, „Skotniki Szkoła 03” – informuje magistrat.