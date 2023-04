W Krakowie powstanie reaktor jądrowy? Miasto na krótkiej liście Orlenu

Groby ich bliskich mają zostać zlikwidowane! To z powodu przepisów

Orlen chce budować małe reaktory jądrowe. Kraków na liście wstępnych lokalizacji

Kraków znalazł się na liście wstępnych lokalizacji małych elektrowni jądrowych SMR. Inwestycją w tego typu obiekty jest zainteresowana spółka Orlen Synthos Green Energy, a krakowski reaktor miałby powstać w Nowej Hucie. Jak informuje samorząd, podczas rozmów ze spółką władze miasta podkreślały, że priorytetem jest bezpieczeństwo krakowian i wszelkie decyzje w tej sprawie będą podejmowane w oparciu o dialog z mieszkańcami. – Uważamy, że postulat uniezależnienia się energetycznego Polski jest ważny i o tej niezależności się przekonaliśmy po agresji Rosji na Ukrainę – powiedział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Technologie wykorzystywane przy budowie tego typu reaktorów są dużo tańsze jeśli chodzi o montaż i eksploatację. Są to instalacje o stosunkowo niewielkiej mocy i mogące zaopatrywać w energię ok. 150-200 tys. mieszkańców. Wśród europejskich miast, które posiadają taką technologię, znajdują się Sztokholm i Wiedeń. Poza Krakowem wstępne ogłoszone lokalizacje SMR-ów to: Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza, Stalowa Wola (tarnobrzeska strefa ekonomiczna) oraz Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią w ciągu kilku lat w Polsce ma powstać ponad 20 małych elektrowni jądrowych.

