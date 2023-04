i Autor: UNSPLASH W szpitalu w Krakowie zmarł noworodek. Prokuratura wszczęła śledztwo. Czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej?

plis | at 15:51

W poniedziałek, 17 kwietnia, do komisariatu zgłosiła się kobieta, która uważa, że w jednym z krakowskich szpitali doszło do błędu w sztuce lekarskiej. Kobieta twierdzi, że w wyniku niewłaściwego prowadzenia ciąży, doszło do śmierci dziecka. Wszczęto śledztwo w tej sprawie, prokuratura jest na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci noworodka.