Pod koniec grudnia w Kościele rozpoczyna się Rok Święty. Potrwa on do 28 grudnia 2025 r. Z tego powodu arcybiskup Marek Jędraszewski wydał dekret, w którym ustanowił siedemnaście kościołów jubileuszowych w archidiecezji krakowskiej. W trakcie trwania Roku Świętego będzie można w nich otrzymać specjalny odpust udzielony przez papieża.

- Pielgrzymując do każdej z tych świątyń można uzyskać odpust jubileuszowy udzielony przez Ojca Świętego. Warunkami są pobożne uczestnictwo we Mszy św., nabożeństwie Słowa Bożego, Liturgii Godzin, drodze krzyżowej, różańcu, recytacji hymnu „Akatyst” lub w nabożeństwie pokutnym, które zwieńczone będzie indywidualną spowiedzią. Odpust jubileuszowy będzie można uzyskać również, odwiedzając kościół jubileuszowy indywidualnie lub grupowo, a przy tej okazji odprawiając adorację i rozmyślanie, zakończone modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi - informuje archidiecezja krakowska.

Na liście kościołów jubileuszowych archidiecezji krakowskiej znajduje się osiem świątyń mieszczących się w stolicy Małopolskiej, w tym najbardziej znane: Katedra na Wawelu, Bazylika Mariacka, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, czy Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Lista kościołów jubileuszowych w archidiecezji krakowskiej:

Katedra na Wawelu, Bazylika św. Floriana w Krakowie, Bazylika Mariacka w Krakowie, Bazylika Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile, Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce, Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej w Myślenicach, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach, Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin Robotniczych w Płokach Sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego „Ecce Homo” w Alwerni, Sanktuarium Matki Bożej i Królowej Rodziny w Makowie Podhalańskim, Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie-Tyńcu, Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach.

