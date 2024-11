Radni z Krakowa apelują do rządu. Chcą wyższego korkowego i opłat za małpki

Małopolska wieś jest prawdziwym gigantem! Turyści zachwycają się nią od lat

Polska to państwo idealne dla podróżników, bowiem ciekawych miejsc na mapie naszego kraju nie brakuje. Niestety nadal obserwujemy wśród turystów trend wybywania do popularnych miejscowości i tym samym omijania mniejszych, lecz równie wyjątkowych lokalizacji. Tymczasem to właśnie w tych nieco zapomnianych i mało znanych punktach można liczyć na niebanalne atrakcje, piękne widoki oraz zachwycającą historię.

Idealnym na to przykładem może być położona u stóp majestatycznej Babiej Góry w samym sercu Beskidów Zawoja, będąca najdłuższą wsią w Polsce! Miejscowość mierzy aż 18 km długości i co ciekawe oprócz tego rekordu, jest także największą wsią w kraju, bowiem ma ponad 100 km kwadratowych powierzchni.

Zawoja: najdłuższa wieś w Polsce oferuje ogrom atrakcji

Jesienne podróże nie mają zbyt wielu zwolenników, jednak widać, iż coraz więcej osób przekonuje się do takich aktywności o tej porze roku. Okazuje się bowiem, że całkowita zmiana otoczenia w tym okresie działa na nas pozytywnie, więc wyjazdy po kraju wydają się być wręcz idealne. W takim razie być może podróż do najdłuższej wsi w Polsce?

Mimo tego, że Zawoja jest wsią, to oferuje dla odwiedzających naprawdę sporo! W szczególności na miejscu odnajdą się fani natury - Babiogórski Park Narodowy, Babia Góra oraz inne okoliczne szczyty i trasy spacerowe opiewają w kontakt z przyrodą. Wędrówki to jednak nie wszystko! W okolicy warto także odwiedzić takie obiekty jak:

Kościół św. Klemensa Papieża i Męczennika

Skansen PTTK im. Józefa Żaka

Budynek Dworca Babiogórskiego

Piwniczki w Zawoi Czatoży

Wodospad na Mosornym Potoku

Mosorny Groń wyciąg PKL.

Zachęcamy także do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której znajdziecie fotografie najdłuższej wsi w Polsce i jej okolic.