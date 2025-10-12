Kraków i Opole liderami pod względem najwyższych zarobków dla doświadczonych specjalistów.

Łódź oferuje najatrakcyjniejsze zarobki dla juniorów.

Katowice są atrakcyjne dla specjalistów ze średnim doświadczeniem.

Praca zdalna oferuje niższe wynagrodzenia w porównaniu do pracy stacjonarnej lub hybrydowej w miastach-liderach.

W tych miastach są najwyższe pensje. Nowa mapa zarobków w Polsce

Wydawałoby się, że to Warszawa, jako centrum biznesowe kraju, będzie oferować najwyższe stawki. Nic bardziej mylnego. Z najnowszej analizy rynku pracy, przygotowanej przez portal No Fluff Jobs, wyłania się zupełnie inny obraz. Okazuje się, że na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć najbardziej doświadczeni specjaliści w Krakowie oraz w Opolu. Mediana górnych widełek na kontrakcie B2B sięga w tych miastach zawrotnej kwoty 30,2 tys. zł netto!

- Analizując oferowane zarobki w największych polskich miastach, wyraźnie widzimy, że atrakcyjne stawki to już nie jest tylko domena Krakowa i Warszawy. W zależności od kategorii, poziomu doświadczenia czy trybu pracy, wysoko w rankingach pojawiają się także np. Katowice, Łódź czy Opole – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs, cytowana w materiale prasowym.

Pracownicy etatowi nie mogą liczyć na tak bajońskie wynagrodzenia, jak osoby wybierające pracę w ramach formuły B2B. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę najwyższe wynagrodzenia sięgają kwoty: 8, 16 i 24 tys. złotych miesięcznie, odpowiednio w odniesieniu do pracowników początkujących, posiadających średnie kwalifikacje oraz specjalistów. W tym przypadku mówimy jednak o kwotach brutto. "Na rękę" pracownik otrzyma więc mniej, część pensji brutto stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a także zaliczka na podatek dochodowy. Szczegóły dotyczące raportu No Fluff Jobs znajdziecie w galerii, która znajduje się poniżej.

Praca zdalna to już nie eldorado? Zaskakujące dane o wynagrodzeniach

Pandemia koronawirusa przyzwyczaiła nas do pracy zdalnej, która dla wielu stała się synonimem wygody i dobrych zarobków. Jednak jak pokazują dane za trzeci kwartał tego roku, trend zaczyna się odwracać. Ofert pracy hybrydowej jest o około 40 proc. więcej niż tych w trybie stacjonarnym. Co więcej, praca w pełni zdalna pojawiała się w ogłoszeniach niemal dwukrotnie rzadziej niż pozostałe dwa tryby.

Zaskakujące mogą być również oferowane w tym trybie wynagrodzenia. Mediana górnych widełek dla pracy zdalnej to 27 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz do 22,5 tys. zł brutto na umowie o pracę. Są to kwoty niższe niż te, które można uzyskać, pracując stacjonarnie lub hybrydowo w miastach-liderach rankingu.

Eksperci z No Fluff Jobs podkreślają, że nie ma już istotnej różnicy w wysokości pensji między pracą z biura a trybem mieszanym. W Krakowie, zarówno w ofertach stacjonarnych, jak i hybrydowych, najwyższe stawki oscylują wokół 30 tys. zł netto. To pokazuje, że pracodawcy są skłonni płacić najwięcej za obecność pracownika w biurze, przynajmniej przez część tygodnia. Jedynym miastem, gdzie wciąż dominuje praca stacjonarna, jest Łódź.

