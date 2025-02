Matura 2025: język polski. Rewelacyjna niespodzianka od CKE. To błąd w harmonogramie?

W piątek, 14 lutego przypadają walentynki, czyli święto zakochanych. Z tej okazji krakowskie MPK przygotowało wyjątkową atrakcję. O godz. 15.00 z zajezdni tramwajowej Podgórze na tory wyjedzie specjalny tramwaj, którego trasa przebiega przez rondo Matecznego, ul. Krakowską, Stradomską i św. Gertrudy do centrum miasta. Pojazd przez około 3 godziny będzie kursował wokół I Obwodnicy (ul. Dominikańska, pl. Wszystkich Świętych, ul. Franciszkańska, Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Westerplatte).

Przejazd specjalnym tramwajem będzie darmowy. MPK nie zdradza szczegółowo, jakie atrakcje są przygotowane dla pasażerów, ale zachęca do skorzystania z przejazdu nie tylko zakochane pary, lecz także singli.

- My zdradzimy tylko tyle, że w środku nie zabraknie czerwonych serc, słodkości i muzyki (zapewni ją zespół Life Dance). Oczywiście jeżeli ktoś jest singlem, to też zapraszamy do naszego walentynkowego tramwaju. W tym tramwaju każdy będzie miał okazję dobrze się bawić - ujawnia MPK.

