Ważna zmiana dla kierowców w Krakowie! Zapłacą za parkowanie nawet w święto

Boże Ciało. Kierowcy zapłacą za postój w Obszarze Płatnego Parkowania

Zbliża się długi weekend, który rozpocznie się od uroczystości Bożego Ciała (8 czerwca). Jest to ważne święto kościelne i katolicy mają tego dnia obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Odbywają się też tradycyjne procesje. Z tego powodu wiele osób planuje wizytę w centrum Krakowa, żeby wziąć udział w kościelnej celebracji lub po prostu świętować ze znajomymi długi weekend. Kierowcy powinni jednak pamiętać, że w czwartek, 8 czerwca będą musieli zapłacić za postój w Obszarze Płatnego Parkowania. Boże Ciało nie jest bowiem dniem wolnym od opłat za postój w Krakowie. Przypomnijmy, że pierwsza godzina parkowania w podstrefie A dla posiadaczy Kary Krakowskiej to koszt 6 złotych. W podstrefie B i C cena jest odpowiednio o 1 i 2 zł niższa. Osoby nieposiadające Karty Krakowskiej muszą się liczyć z wydatkiem o 3 zł (w każdej z podstref) większym od krakowian.

Dni wolne od opłat za postój w Obszarze Płatnego Parkowania

W Krakowie kierowcy są zwolnieni od wnoszenia opłat za postój w Obszarze Płatnego Parkowania w każdą niedzielę oraz wskazane dni. Na darmowe parkowanie można liczyć w: Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz od 24 do 26 grudnia.

