Pogoda w Krakowie: 2-4 października

Mieszkańcy Krakowa mogą szykować się na prawdziwie złotą, polską jesień. Prognoza na najbliższy weekend, od 2 do 4 października, jest wyjątkowo stabilna i zapowiada mnóstwo słońca. Nie ma mowy o deszczu – przez wszystkie trzy dni niebo nad miastem będzie bezchmurne. Warto jednak zwrócić uwagę na spore różnice temperatur między dniem a nocą, które są charakterystyczne dla tej pory roku.

Piątek z temperaturą powyżej 20 stopni

Weekend rozpocznie się już w piątek, 2 października, od pięknej, słonecznej aury. Od samego rana niebo będzie czyste, a temperatura szybko zacznie rosnąć. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Krakowie wskażą przyjemne 21 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca zrobi się jednak znacznie chłodniej, a noc przyniesie spadek temperatury do około 8°C. Wiatr będzie bardzo łagodny, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota niemal identyczna, ale najcieplejsza

Sobota, 3 października, będzie kontynuacją pięknej pogody i jednocześnie najcieplejszym dniem weekendu, choć różnice będą symboliczne. Maksymalna temperatura ponownie osiągnie około 21 stopni. Przez cały dzień mieszkańcom towarzyszyć będzie bezchmurne niebo. To będzie też najspokojniejszy dzień pod względem wiatru, który osłabnie do zaledwie 1 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 8 stopni.

Słoneczne zakończenie weekendu

Niedziela, 4 października, przyniesie równie piękną pogodę, idealną na zakończenie weekendu. Słońce będzie świecić od rana do wieczora, a opady deszczu nadal nie są prognozowane. Temperatura maksymalna utrzyma się na komfortowym poziomie około 21 stopni. Noc będzie już nieco cieplejsza niż poprzednie, z temperaturą minimalną w okolicach 9°C. Wiatr pozostanie słaby i nie będzie zakłócał wypoczynku.

Idealny weekend na świeżym powietrzu

Taka aura to doskonała okazja, by spędzić czas poza domem i cieszyć się jesiennym słońcem. Bezchmurne niebo i temperatury przekraczające 20 stopni zachęcają do długich spacerów po parkach, bulwarach czy mniej uczęszczanych alejkach. To także świetny moment na wycieczkę rowerową po miejskich ścieżkach lub relaks w jednym z ogródków kawiarnianych, by złapać ostatnie tak ciepłe promienie słońca. Stabilna pogoda, bez deszczu i porywistego wiatru, pozwoli w pełni wykorzystać wolne dni.

Dane pogodowe: OpenWeather