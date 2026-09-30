Rewolucja w komunikacji w Krakowie. Co z biletami? Pasażerowie muszą to wiedzieć

Duże zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie: Od soboty, 26 września, wprowadzono pierwsze duże zmiany w siatce połączeń tramwajowych i autobusowych w Krakowie, związane z uruchomieniem tramwaju do Mistrzejowic. Kolejne etapy zmian, w tym zawieszenie wielu linii i wprowadzenie zastępczych, nastąpią od poniedziałku, 5 października.

Od soboty, 26 września, wprowadzono pierwsze duże zmiany w siatce połączeń tramwajowych i autobusowych w Krakowie, związane z uruchomieniem tramwaju do Mistrzejowic. Kolejne etapy zmian, w tym zawieszenie wielu linii i wprowadzenie zastępczych, nastąpią od poniedziałku, 5 października. Honorowanie biletów okresowych: Pasażerowie posiadający bilety okresowe na jedną linię nie muszą kupować nowych biletów, gdyż są one honorowane na zmienionych trasach, liniach zastępczych lub w pojazdach obsługujących dotychczasowe relacje. Dotyczy to linii zmieniających trasy (np. 5, 9), zmieniających numery (np. 50, 52) oraz w niektórych przypadkach umożliwia podróżowanie innymi liniami na określonych odcinkach.

Pasażerowie posiadający bilety okresowe na jedną linię nie muszą kupować nowych biletów, gdyż są one honorowane na zmienionych trasach, liniach zastępczych lub w pojazdach obsługujących dotychczasowe relacje. Dotyczy to linii zmieniających trasy (np. 5, 9), zmieniających numery (np. 50, 52) oraz w niektórych przypadkach umożliwia podróżowanie innymi liniami na określonych odcinkach. Zalecenia dla pasażerów: Z uwagi na dynamiczne zmiany, zaleca się sprawdzenie aktualnego harmonogramu i szczegółów honorowania biletów na stronie www.kmkrakow.pl/harmonogram przed każdą podróżą.

Jak teraz działają bilety okresowe po gigantycznych zmianach tras w Krakowie? Wyjaśniamy nowe zasady

Wejście w życie nowej siatki połączeń w Krakowie wywołało spore zamieszanie wśród pasażerów. Na szczęście, jak informują urzędnicy na łamach oficjalnego serwisu miejskiego, osoby posiadające bilety okresowe na jedną linię nie muszą od razu biec do punktów sprzedaży, aby kupować nowe dokumenty przewozowe. Wprowadzone zasady honorowania biletów pozwalają na korzystanie z dotychczasowych uprawnień zarówno na starych, jak i na nowych trasach.

Przykładowo, pasażerowie podróżujący liniami nr 5, 9, 16, 21, 124, 132, 250, 260 i 270 mogą bez przeszkód korzystać ze swoich biletów na nowych trasach. Co niezwykle istotne, jeśli ważność biletu rozpoczęła się najpóźniej dzień przed wejściem zmian w życie, uprawnia on także do przejazdu dawną trasą danej linii. Podobne ułatwienia dotyczą pasażerów linii nr 2, 6 oraz 19 – w ich przypadku bilety zachowują ważność na starych i nowych trasach aż do momentu ostatecznego uruchomienia tych linii w docelowym przebiegu.

Zmiany objęły również numerację. Pasażerowie posiadający bilet na linię nr 50 mogą teraz bez obaw podróżować linią nr 7, która przejęła tę samą trasę. Z kolei bilet na linię nr 52 zachowuje swoją ważność na nowej linii nr 12, a podróżni z biletami na linię nr 10 mogą korzystać z nowej trasy „dziesiątki” oraz jej dawnego przebiegu, obsługiwanego obecnie przez tymczasową linię nr 70. Dodatkowo pasażerowie linii nr 2 mogą korzystać z przejazdów wszystkimi tramwajami na odcinku „Filharmonia” – „Plac Wszystkich Świętych” – „Poczta Główna” – „Teatr Słowackiego” oraz autobusami linii nr 124 na trasie „Jubilat” – „Uniwersytet Ekonomiczny”.

Które linie tramwajowe i autobusowe zostaną całkowicie zawieszone już od poniedziałku 5 października?

Krakowska rewolucja transportowa wprowadzana jest etapami, co ma ułatwić pasażerom dostosowanie się do nowych realiów. Kolejne gigantyczne zmiany czekają podróżnych już od poniedziałku, 5 października. To właśnie wtedy nastąpi kolejny etap modyfikacji w krakowskiej komunikacji tramwajowej.

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, czasowo zawieszone zostanie kursowanie wielu popularnych linii tramwajowych, w tym linii nr 2, 4, 6, 8, 10, 19, 20 oraz 24. W ich miejsce na krakowskie torowiska wyjadą linie zastępcze o numerach 70, 71, 72, 74, 75, 76 oraz 78. Przedstawiciele miasta apelują do pasażerów, aby przed każdą podróżą dokładnie weryfikowali aktualny rozkład jazdy oraz trasy poszczególnych pojazdów. Szczegółowy harmonogram kolejnych etapów zmian jest na bieżąco aktualizowany i dostępny na stronie internetowej kmkrakow.pl/harmonogram.

Warto również pamiętać o dodatkowych strefach honorowania dla innych połączeń. Na przykład posiadacze biletów na linię nr 182 mogą dodatkowo jeździć autobusami linii nr 511 na odcinku „Os. Na Stoku” – „Uniwersytet Ekonomiczny”. Z kolei pasażerowie z biletami na popularną linię nr 502 zyskali możliwość podróżowania wszystkimi autobusami na kluczowym odcinku między przystankami „Nowy Kleparz” – „Plac Inwalidów” – „Jubilat” – „Rondo Grunwaldzkie” – „Os. Podwawelskie”. Pozwala to na zachowanie pełnej swobody podróżowania pomimo skrócenia dotychczasowej trasy tej linii.

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