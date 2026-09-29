Mieszkańcy osiedla podzieleni. W tle konflikt o zmianę granic gminy

Mieszkańcy osiedla Magorzyca w Zasadnem, należącym do gminy Kamienica, toczą bój o granice administracyjne, a efektem tego są dwie wykluczające się petycje dotyczące przyszłości całego rejonu .

. Inicjatorzy oderwania od obecnego samorządu argumentują to ułatwieniami w codziennym funkcjonowaniu, takimi jak bliskość szczawskiej szkoły i ośrodka zdrowia oraz brak dojazdu do centralnej części gminy Kamienica.

Zwolennicy pozostania w dotychczasowych strukturach przekonują, że pomysł przyłączenia do sąsiedniej Szczawy nie zyskał powszechnej akceptacji w regionie.

Mieszkańcy osiedla Magorzyca chcą dołączyć do gminy Szczawa

Na pograniczu dwóch samorządów w województwie małopolskim wybuchł poważny konflikt między sąsiadami. Zacięty spór dotyczy gorczańskiego osiedla Magorzyca, które formalnie jest częścią wsi Zasadne w gminie Kamienica. Radio Kraków poinformowało, że grupa mieszkańców skierowała oficjalne pismo żądające oderwania ich gospodarstw od obecnych struktur administracyjnych i włączenia do gminy Szczawa. Inicjatorzy tłumaczą swój postulat przede wszystkim specyficznym ukształtowaniem terenu. Wspomniane osiedle nie ma drogi prowadzącej do głównej części gminy Kamienica. Dodatkowo mieszkańcy na co dzień i tak bazują na infrastrukturze sąsiedniej miejscowości, ponieważ do szczawskiej szkoły, przychodni lekarskiej oraz punktu zbiórki odpadów mają bliżej.

„To jest kwestia czy wywozu śmieci, czy utrzymania dróg, odśnieżania. Uważam, że tutaj drogi wyznaczają jakiś sensowny rejon. Te rejony wzdłuż drogi właśnie ze względów praktycznych powinny należeć do Szczawy, dlatego że całe życie się koncentruje w Szczawie” – powiedział w rozmowie z Radiem Kraków Krzysztof Smolarski, jeden z autorów petycji na rzecz zmian.

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Wizja zmiany granic administracyjnych spotkała się z twardym oporem drugiej części społeczności zamieszkującej Magorzycę. Odpowiedzią na działania zwolenników odłączenia okazała się kolejna petycja, która zawiera całkowicie przeciwstawne postulaty. Twórcy tego pisma chcą zachowania obecnego stanu rzeczy i pozostawienia osiedla w strukturach gminy Kamienica.

Rozpatrzeniem wzajemnie wykluczających się wniosków zajmą się teraz radni obu zaangażowanych samorządów. Wójt Szczawy Janusz Opyd otwarcie przyznaje, że z radością przyjmie pod swoje skrzydła nowych obywateli. Samorządowiec zadeklarował, że szczawska rada gminy najprawdopodobniej uruchomi stosowne procedury administracyjne bez względu na kroki podejmowane przez samorządowych sąsiadów. Zupełnie inne podejście prezentuje wójt Kamienicy Władysław Sadowski. Gospodarz gminy zapewnia, że podległy mu samorząd jest w stanie stworzyć nową drogę, co ostatecznie zlikwiduje problem z brakiem połączenia drogowego do Magorzycy.

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