Znamy datę otwarcia kładki Ludwinów-Kazimierz. Ten termin nie jest przypadkowy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-29 9:38

Już wkrótce mieszkańcy Krakowa zyskają nową przeprawę pieszo-rowerową. Kładka Kazimierz-Ludwinów to projekt, który zdecydowanie usprawni komunikację i odmieni nadwiślański krajobraz. Przedstawiciele magistratu zdradzili datę inauguracji i zachęcają mieszkańców do udziału w wydarzeniu.

Nowoczesna kładka Ludwinów-Kazimierz nad Wisłą w Krakowie. O dacie otwarcia przeczytasz na SE.
Autor: Jan Graczyński / Urząd Miasta Krakowa/ Materiały prasowe
  • Oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów zaplanowano na niedzielę, 4 października, o 18:30.
  • Inwestycja ułatwi przemieszczanie się między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom nową strefę rekreacyjną z widokiem na rzekę.
  • Obecnie trwają ostatnie procedury formalne i odbiory techniczne, po których przeprawa zostanie udostępniona Krakowianom.

Kiedy otwarcie kładki Kazimierz-Ludwinów? Urzędnicy podali konkretną datę i godzinę

Mieszkańcy długo czekali na finał tego przedsięwzięcia. Roboty budowlane dobiegły końca, a wykonawca skupia się teraz na ostatnich odbiorach i formalnościach, by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Według informacji przekazanych przez krakowski magistrat, oficjalne otwarcie kładki Kazimierz-Ludwinów zaplanowano na niedzielę, 4 października o godzinie 18:30.

Urzędnicy celowo wybrali niedzielne popołudnie na inaugurację obiektu. Zależy im na tym, aby w wydarzeniu wzięła udział jak największa liczba mieszkańców miasta. Weekend sprzyja spacerom z bliskimi, a wieczorna aura pozwoli podziwiać efektowną iluminację przeprawy.

Jak wygląda nowa kładka w Krakowie? Ta konstrukcja to prawdziwy majstersztyk

Architektura kładki Kazimierz-Ludwinów to innowacyjny i śmiały projekt, który ma szansę stać się nowym symbolem stolicy Małopolski. Stalowa konstrukcja opiera się na trzech przenikających się, pofalowanych wstęgach. Dwie boczne przeznaczone są do szybkiego przemieszczania się rowerzystów i pieszych.

Środkowa część przeprawy to z kolei miejsce stworzone z myślą o relaksie. To właśnie tam spacerowicze znajdą strefę odpoczynku, z której roztacza się piękny widok na koryto rzeki i sąsiadujące ze sobą zabytkowe dzielnice.

Inwestycja objęła również przebudowę infrastruktury w sąsiedztwie przeprawy. Zadbano o nowe ścieżki piesze i rowerowe, pochylnie dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz nowoczesny system oświetlenia całej okolicy.

Sonda
Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia?
Joanna Jabłczyńska remontuje dom. Wydała już milion?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

RZEKA WISŁA
INWESTYCJE
KŁADKA