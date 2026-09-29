Znamy datę otwarcia kładki Ludwinów-Kazimierz. Ten termin nie jest przypadkowy

Oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów zaplanowano na niedzielę, 4 października, o 18:30.

Inwestycja ułatwi przemieszczanie się między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom nową strefę rekreacyjną z widokiem na rzekę.

Obecnie trwają ostatnie procedury formalne i odbiory techniczne, po których przeprawa zostanie udostępniona Krakowianom.

Mieszkańcy długo czekali na finał tego przedsięwzięcia. Roboty budowlane dobiegły końca, a wykonawca skupia się teraz na ostatnich odbiorach i formalnościach, by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Według informacji przekazanych przez krakowski magistrat, oficjalne otwarcie kładki Kazimierz-Ludwinów zaplanowano na niedzielę, 4 października o godzinie 18:30.

Urzędnicy celowo wybrali niedzielne popołudnie na inaugurację obiektu. Zależy im na tym, aby w wydarzeniu wzięła udział jak największa liczba mieszkańców miasta. Weekend sprzyja spacerom z bliskimi, a wieczorna aura pozwoli podziwiać efektowną iluminację przeprawy.

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Architektura kładki Kazimierz-Ludwinów to innowacyjny i śmiały projekt, który ma szansę stać się nowym symbolem stolicy Małopolski. Stalowa konstrukcja opiera się na trzech przenikających się, pofalowanych wstęgach. Dwie boczne przeznaczone są do szybkiego przemieszczania się rowerzystów i pieszych.

Środkowa część przeprawy to z kolei miejsce stworzone z myślą o relaksie. To właśnie tam spacerowicze znajdą strefę odpoczynku, z której roztacza się piękny widok na koryto rzeki i sąsiadujące ze sobą zabytkowe dzielnice.

Inwestycja objęła również przebudowę infrastruktury w sąsiedztwie przeprawy. Zadbano o nowe ścieżki piesze i rowerowe, pochylnie dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz nowoczesny system oświetlenia całej okolicy.

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