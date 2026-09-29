Nowa trasa tramwajowa w Krakowie budzi kontrowersje. Pasażerowie skarżą się na siatkę połączeń

W zeszły weekend oddano do użytku trasę tramwajową w kierunku Mistrzejowic. Nowe składy wyparły część dotychczasowych autobusów jeżdżących chociażby ulicą Pilotów.

Następna porcja istotnych modyfikacji zacznie obowiązywać od 5 października. Drogowcy odblokują przejazd przez ulicę Grzegórzecką oraz Podwale, dzięki czemu tramwaje numer 1, 17 i 22 powrócą na swoje tradycyjne tory.

Urzędnicy obiecują stopniowe zagęszczanie siatki odjazdów dla wybranych linii autobusowych, takich jak 124, 184 czy 502.

W miniony weekend Krakowianie przetestowali trasę tramwajową do Mistrzejowic. Inwestycja miała usprawnić przejazdy, jednak zmodernizowany układ połączeń wywołał falę niezadowolenia. Mieszkańcy zasypali urzędników uwagami o rozkładach jazdy. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zapewnia o szczegółowej analizie tych opinii, przypominając, że obecna siatka nie jest wersją ostateczną. W mieście trwają ogromne prace remontowe, które drastycznie ograniczają pole manewru lokalnym przewoźnikom.

Najwięcej kontrowersji wywołała reorganizacja na ulicach Brodowicza, Olszyny i Pilotów. Zniknęły stamtąd popularne autobusy numer 182, 189 i 482. Zastąpiono je tramwajami linii 9, 12 oraz 16. Urzędnicy uzasadniają te decyzje wyższą punktualnością pojazdów szynowych. Argumentują to także znacznie większą przestrzenią dla podróżnych.

Krakowianie aktywnie interesują się również przyszłością połączenia 124 i pospiesznej linii 502. Pierwsza z nich zastąpiła dawną trasę 424, a od 5 października jej godziny odjazdów zostaną zintegrowane z harmonogramem autobusu 184, generując więcej połączeń weekendowych. Skierowanie pojazdów numer 502 na ulicę Długą to wyłącznie wariant przejściowy, podyktowany remontem obok Teatru Bagatela. Okoliczni lokatorzy zgłaszali bowiem nadmierny hałas przejeżdżających maszyn. Zarządcy zapowiadają przeniesienie linii 502 na ulicę Piłsudskiego w kierunku Cracovii, gdy tylko odblokowana zostanie pierwsza obwodnica. Z czasem trasa sięgnie Osiedla Podwawelskiego.

Sonda Czy komunikacja miejska powinna być darmowa we wszystkich miastach? TAK NIE To zależy od sytuacji finansowej miasta.

Zmiany tras krakowskiego MPK. Co z liniami autobusowymi i tramwajem nr 19?

Poważne ingerencje w siatkę obejmują też obszar Bieńczyc oraz Czyżyn. Przemodelowanie przebiegu linii 9 stanowi część większej koncepcji, opartej w przyszłości na tramwaju 19, kursującym między Nowym Bieżanowem a Wzgórzami Krzesławickimi. Start tego kluczowego połączenia opóźniają niestety trwające roboty budowlane na samej pętli Wzgórza Krzesławickie. Do momentu zakończenia prac Krakowianie muszą polegać na linii 15, łączącej Osiedle Piastów z Krowodrzą Górką. Składy odjeżdżają tam co 7,5 minuty i już notują potężne oblężenie pasażerów.

Korekty objęły również aglomeracyjną linię 250. Przez ustalenia finansowe z sąsiednimi gminami, pojazdy kończą teraz bieg na pętli Prądnik Czerwony P+R. Urzędnicy planują jednak przedłużenie tej trasy w rejon Górki Narodowej. Zmiana nastąpi po rozpoczęciu zapowiadanej przebudowy wiaduktu drogowego na ulicy Reduta.

Rozkład jazdy krakowskiego ZTP do zmiany. Nowe trasy tramwajów ruszą 5 października

Przedstawiciele ZTP w Krakowie przyznają, że obecna rewolucja wymaga wyrozumiałości. „Zmiana codziennych przyzwyczajeń komunikacyjnych wymaga czasu” – zaznaczają miejscy urzędnicy. Obiecują oni pilne poprawki w harmonogramach odjazdów. Korekty wyeliminują problem dublujących się kursów i zlikwidują luki, na które uskarżali się pasażerowie oczekujący na przystankach.

Największy test cierpliwości czeka pasażerów 5 października, wraz ze startem roku akademickiego. Drogowcy odblokują wtedy ulicę Grzegórzecką oraz przejazd obok Teatru Bagatela. Tramwaje 1, 17 i 22 odzyskają swoje historyczne trasy, natomiast linie 13, 14 i 18 zmienią dotychczasowe przebiegi. Równolegle rozpocznie się modernizacja szyn na ulicy św. Gertrudy. Ta inwestycja wymusi zorganizowanie aż siedmiu tras zastępczych o numerach od 70 do 78. Zabezpieczą one dojazd na Kurdwanów, Salwator, Czerwone Maki oraz Pleszów.