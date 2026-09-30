Studenci kupią obiady za 18 zł. Rewolucja na Uniwersytecie Jagiellońskim

Od początku roku akademickiego 2026/2027 Uniwersytet Jagielloński wprowadzi dopłaty do obiadów dla studentów stacjonarnych i doktorantów. Cena pełnego zestawu spadnie do 18 zł.

Doktoranci zyskają wyższe wsparcie. Z początkiem października 2026 r. stypendium przed oceną śródokresową wzrośnie do 4000 zł brutto.

Rekrutacja na rok 2026/2027 okazała się rekordowa. Uczelnia przyjmie na pierwszy rok około 16 tysięcy żaków.

Władze uniwersytetu planują też inwestycję w infrastrukturę. Wydział Polonistyki doczeka się nowego gmachu w okolicach ulicy Oleandry w Krakowie.

Tanie obiady na UJ. Studenci skorzystają z dofinansowania

Zbliżający się wielkimi krokami rok akademicki 2026/2027 zapowiada się wyjątkowo dla krakowskich żaków. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego poinformowały o uruchomieniu programu dopłat do posiłków dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów. Ten ruch ma być odpowiedzią na rosnące ceny życia w dużych miastach, które od dłuższego czasu mocno uderzają w studenckie kieszenie.

Nowy system pozwoli studentom zjeść pełny posiłek w bardzo przystępnej cenie. Zestaw składający się z zupy, drugiego dania i napoju uszczupli ich portfel tylko o 18 złotych, a za samo drugie danie z napojem zapłacą 14 zł. Pozostałą część rachunku pokryje uniwersytet, przelewając środki bezpośrednio na konto. Rektor UJ, prof. Piotr Jedynak, zaznaczył, że inicjatywa ma na celu wsparcie finansowe młodych ludzi w Krakowie. Do obsługi programu posłuży specjalna aplikacja (lancz.uj.edu.pl), a żacy będą mogli wybierać spośród dań mięsnych i wegetariańskich w lokalach współpracujących z uczelnią. Z dofinansowanych obiadów będzie można skorzystać raz dziennie od poniedziałku do piątku.

Wyższe stypendia dla doktorantów na UJ oraz rekordowa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027

Dopłaty do jedzenia to tylko jedna ze zmian. Od października 2026 roku wzrośnie też finansowanie dla młodych naukowców. Stypendium doktoranckie dla osób przed oceną śródokresową wyniesie 4000 złotych brutto miesięcznie. To o 427,50 zł więcej niż gwarantowane minimum ustawowe. Rektor prof. Piotr Jedynak zwrócił uwagę na konieczność tych podwyżek. Oprócz tego, dla doktorantów z orzeczeniem o niepełnosprawności przewidziano dodatkowe środki – stypendium będzie wyższe o 30 procent, czyli o 1200 złotych miesięcznie.

Polska jest jednym z czterech krajów w Unii Europejskiej, która ma najniższe stypendia dla doktorantów - przypomniał rektor UJ.

Kierownictwo uniwersytetu podsumowało również ostatnią rekrutację. O przyjęcie na studia ubiegało się 34 247 osób, które złożyły łącznie 59 100 aplikacji, co stanowi spory skok względem poprzedniego roku (28 516 kandydatów). Wzrost liczby chętnych tłumaczony jest "podwójnym" rocznikiem.

W czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazły się prawo, psychologia, medycyna oraz pielęgniarstwo. Na pierwszy rok przyjęto około 16 tysięcy studentów, co sprawi, że w murach UJ będzie uczyć się łącznie 35 tysięcy osób. W planach władz jest również rozpoczęcie przetargu na nową siedzibę Wydziału Polonistyki, która ma powstać przy ulicy Oleandry.

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