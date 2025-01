— Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania, którego celem będzie wyłonienie podmiotu, który ma status przewoźnika drogowego. Kiedy taki podmiot wyłonimy, będziemy mogli rozpocząć usługę przewozu. Jego istotą będzie oczywiście, bo to leży w naszej misji, działalność i charakterze edukacyjnym. Rozmawiamy ze starostą tatrzańskim, aby osiągnąć kompromis i porozumieć się, w jakiej formule będzie ten transport wykonywany, ale prawdopodobnie będzie to formuła przewozów okazjonalnych — powiedział nam Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. — Będziemy jeździć podobnie jak robią to w tym momencie fiakrzy, czyli wtedy, kiedy będzie odpowiednia ilość chętnych osób do skorzystania z tej usługi, wtedy bus pojedzie do góry, a przynajmniej taki mamy pomysł na to — dodał Ziobrowski.