Obecnie w 22 żłobkach samorządowych jest 2317 miejsc, a na liście rezerwowej do każdego z nich czeka średnio od 100 do 200 dzieci. To dane uzyskane przez PAP 21 sierpnia 2024 r. Oznacza to, że średnio 3,3 tys. maluchów może nie dostać się do takiej placówki. Największy problem jest tam, gdzie mieszka dużo młodych rodzin.

Poza żłobkami samorządowymi w Krakowie działa ponad 300 prywatnych takich ośrodków (żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów). Pracownice magistratu podkreślają, że rodzice wolą jednak, aby dziecko było w żłobku miejskim - chodzi nie tylko o koszty, ale i o to, że miejsce takie spełnia ustawowe wymagania, jest pod nadzorem miasta, ma wykwalifikowaną kadrę.

Będą nowe miejskie placówki. Pierwsze umowy już podpisano

Ratunkiem, choć tylko częściowym, ma być budowa nowych placówek. Ma ich powstać 12 w ciągu kilku lat. Powiększą liczbę miejsc w żłobkach o 1100. Inwestycje te finansowane będą z KPO, w ramach programu "Maluch+".

- Miasto sukcesywnie podpisuje umowy na budowę i przebudowę placówek. Za nami podpisanie umów na realizację żłobków w Bronowicach i os. Willowym. Wkrótce sfinalizowane zostaną prace przygotowawcze dotyczące nowohuckich placówek – zapowiada prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Pierwszym projektem, o którym wspomina prezydent Miszalski, jest żłobek przy ul. Jabłonkowskiej w Bronowicach. W nowoczesnej, energooszczędnej placówce znajdzie miejsce ok. 150 maluchów. Wykonawcą jest firma Ekoinbud z Gdańska, a wartość kontraktu to 18,9 mln zł.

Zarząd Inwestycji Miejskich zawarł też już umowę o wartości 9,8 mln zł na przebudowę żłobka na os. Willowym w Nowej Hucie. Dzięki przeprowadzonym tam robotom liczba miejsc dla dzieci zwiększy się o ponad 50 (obecnie jest tam 100 miejsc).

Wybrane zostały firmy, które wybudują nowe żłobki w Nowej Hucie – przy ulicach Karaszewicza-Tokarzewskiego i Niebyłej. Inwestycję przy Karaszewicza-Tokarzewskiego zrealizuje Crea Budownictwo z Wrocławia za 9,1 mln zł. W dwukondygnacyjnym budynku miejsce znajdzie 50 dzieci. Z kolei żłobek na 80 miejsc przy ul. Niebyłej wybuduje Etna ze Skawiny za 10,3 mln zł.

Ciąg dalszy artykułu pod galerią: Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Małopolsce

Rodzice skazani na prywatne żłobki. Tam są wolne miejsca

Łącznie w Krakowie działa 367 punktów, w których dzieci do 3. roku życia mogą znaleźć opiekę. 33 to żłobki miejskie (22 samorządowe i 11 prowadzonych na zlecenie miasta), a 245 to żłobki prywatne. Jest też 18 klubów dziecięcych oraz 71 dziennych opiekunów. We wszystkich tych placówkach dostępnych jest 11,9 tys. miejsc.

Miasto dofinansowuje 99 proc. żłobków niepublicznych, bez takiego samorządowego wsparcia jest jedynie 8 punktów. Na tę chwilę (sierpień 2024 r.) w żłobkach prywatnych jest 2 tys. wolnych miejsc.

Wydatki miasta na system opieki nad dziećmi do 3. roku życia w 2023 r. wyniosły 139 mln, a w 2024 r. wzrosły nieznacznie - mają przekroczyć 140 mln.

