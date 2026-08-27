Wielkie święto w Pieninach. Flisacy zapraszają na "I Międzynarodowe Święto Flisaka Pienińskiego"

Już w najbliższą niedzielę (30.08) w Pieninach odbędzie się I Międzynarodowe Święto Flisaka Pienińskiego! Flisacy ze Sromowców organizują wydarzenie, które będzie wspaniałą okazją do spotkania z pienińską kulturą i tradycją. Impreza rozpocznie się w samo południe na przystani w Sromowcach Niżnych, a jego kulminacyjnym momentem będą międzynarodowe wyścigi tratew flisackich "Grand Prix o Złotą Spryskę". Widowiskowa rywalizacja rozpocznie się o 14.15. Poprzedzi ją występ Orkiestry Dętej ze Szczawnicy, Zespołu Muzyka z Pienin.

Będą także występy taneczne oraz konkurs wiedzy o flisactwie i regionie. Organizatorzy zaprosili do wspólnego świętowania Duet z Pienin, który jest laureatem show telewizyjnego "Must Be The Music", Kabaret Śleboda a także Zespół Slovak Anonym Band. Impreza potrwa niemal do północy.

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– Przygotowaliśmy wiele atrakcji m.in kącik dla dzieci, dmuchaniec, dużo dobrego jedzenia i lokalnej kuchni. A przede wszystkim zawody flisackie. Flisacy będą zmagać się z nurtem Dunajca w trzech konkurencjach: pływanie w jednym czółnie, wiązanie łodzi oraz pływanie wpław na pamiątkę skoku Janosika, który jak głosi legenda uciekał przed hajdukami z zamku – mówi Tomasz Grywalski. To będzie także wspaniała okazja by na własne uszy posłuchać anegdot opowiadanych przez flisaków, które nie zostały spisane ani w żadnych książkach ani w przewodnikach. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich wraz z Małopolskim Centrum Kultury "Sokół".

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Partnerem jest Małopolska Organizacja Turystyczna przy wsparciu Starostwa Powiatowego Nowy targ wraz z Gminą Czorsztyn.